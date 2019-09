Judici al futbol trampós: primer procés contra el tripijoc de partits en la divisió d'honor

El judici pel presumpte tripijoc del partit de la Lliga de futbol disputat en 2011 entre el Llevant i el Saragossa, i en el qual aquest últim es jugava el descens a segona divisió, va arrancar dimarts passat en la Ciutat de la Justícia de València amb la presència dels 42 acusats. El procés va arrancar després de la denegació inicial del jutge de la petició de nul·litat realitzada per la defensa, en entendre que es basava en una denúncia de Javier Tebas, que hauria obtingut com a advocat informació d'un client. En aquest judici se senten en la banqueta 42 acusats, entre els quals es troba el mateix club aragonés, el seu expropietari Agapito Iglesias, a més de multitud de futbolistes -gran part d'ells ja retirats- de tots dos equips.

Durant les primeres jornades del procés s'han conegut les diferents versions dels acusats per a tractar d'esclarir els moviments de quasi dos milions d'euros que hauria fet el club aragonés en aquella època i que la Fiscalia entén que podrien haver sigut utilitzats per a comprar el partit. Segons afirma Agapito Iglesias, l'expropietari i expresident del Reial Saragossa, els 965.000 euros que presumptament van servir per a falsejar el partit es van entregar als jugadors que la Secretaria Tècnica considerava els més importants de l'equip a manera de "prima per la permanència".

Aquesta versió ha sigut contraposada per les de l'ex entrenador Javier Aguirre i la de l'ex director esportiu del club, Antonio Priego, els quals van negar tindre coneixement de l'existència d'aquestes primes i van afirmar no haver rebut quantitats de diners en efectiu. També en aqueixa direcció apunta el testimoniatge de l'ex saragossista Gabi Fernández, que contradiria la versió del club que justifica el moviment dels diners com a primes per als jugadors.

El testimoniatge de l'ex capità saragossista resulta especialment rellevant, ja que afirma que el club -per mitjà del llavors director financer i també acusat, Javier Porquera- li hauria proporcionat un rebut per valor de 765.000 euros a repartir entre tota la plantilla. Segons manté el propi jugador, el club li assegura que aqueixos diners els cobraran els seus companys com a primes “i no com a salari” i ho haurien enganyat per a tractar de justificar els moviments.

En aquesta macro-causa, segons la interlocutòria de l'Audiència de València en la qual es va reobrir un procés tancat en el seu moment i es va ordenar anar a judici, hi ha indicis que nou jugadors, el tècnic i el director esportiu del Reial Saragossa, van percebre diners els dies previs a la trobada, que haurien acabat a mans dels jugadors processats del Llevant. El Saragossa necessitava guanyar aquell partit per a garantir-se la permanència en la Primera Divisió de la Lliga i amb això va propiciar el descens del Deportivo de la Corunya.

A causa d'aquestes sospites de pagament, la Fiscalia es va interessar per la falta de moviment en els comptes d'un dels jugadors acusats del Llevant, Xavi Torres, que va estar 72 dies a l'estiu sense retirar diners en efectiu del seu compte bancari. El jugador va respondre: “En vacances vivia a casa dels meus pares, en les festes del meu poble estàs tot el dia menjant i sopant fora en una penya que tenim. Després coincideix la pretemporada, te'n vas fora a altres països, dues setmanes concentrats. Són mesos en què gastes menys".