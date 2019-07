El jutge investiga com va fallar l'operatiu policial en les agressions ultres del 9 d'Octubre del 2017 a València

Una vegada han passat ha declarar la vintena d'imputats en les agressions de membres de l'extrema dreta a persones que van acudir a la manifestació per la llengua del 9 d'Octubre del 2017 ha començat el torn de les víctimes, que en algun dels casos va acabar en una ambulància. Aquest dimecres, tres dels principals agredits -imatges que van quedar registrades en les càmeres de televisió i fotogràfiques d'una desena de periodistes- han declarat davant el titular del jutjat d'Instrucció número 15 de València.

El magistrat Vicente Ríos, que s'ha interessat per com van ocórrer els fets, també ha preguntat com va funcionar l'operatiu policial, segons fonts jurídiques. El jutge ha incidit en com va ser el cordó dels antidisturbis que va separar els contramanifestants i que va ser vulnerat pels agressors provocant les carreres i la desprotecció de les persones que havien acudit a la marxa legal.

El magistrat també s'ha centrat en el moment de l'agressió en l'avinguda de l'Oest i quant de temps van tardar els agents a assistir a les víctimes quan estaven sent agredides per no menys d'una desena de persones. A més, ha inquirit pel tipus de policies que van assistir a garantir el desenvolupament de la manifestació.

Aquestes preguntes sobre l'operatiu policial coordinat per la Delegació del Govern de Juan Carlos Moragues, que va ser molt criticat per la Comissió 9 d'Octubre -organitzadora de la manifestació- i pels partits en el Govern valencià, podran ampliar-se i el jutge podrà aprofundir quan declaren els responsables de l'operatiu.

Han d'acudir el mes vinent d'octubre els caps dels dispositius de la policia nacional, la Policia Local i la brigada d'Informació. De fet, fonts de les acusacions consideren que va ser la falta de previsió i d'agents el que va facilitar que la marxa no es poguera celebrar amb normalitat, que va haver, fins i tot, de canviar d'itinerari.

De fet, l'ombra del 1-O a Catalunya planeja sobre aquests fets, ja que milers d'antidisturbis van ser desplaçats a parar el referèndum, i d'aquesta manera es van reduir els efectius que es van quedar a València. I això que durant les setmanes anteriors a la marxa del 9 d'Octubre nombrosos membres de l'extrema dreta van amenaçar en xarxes socials i fòrums d'internet amb rebentar la manifestació. I així va passar.

Les víctimes han relatat al jutge instructor com van ser acorralades per desenes de persones que els increpaven i els "feien salutacions nazis". Així, en un moment van trencar el cordó policial i van aconseguir separar uns quants manifestants de la marxa principal, que van ser als que van agredir amb violència. Un dels manifestants ha explicat que va eixir en defensa de la parella que estava sent trepitjada a terra amb puntades directes a la cara. Aquest jove, que es va haver d'enfrontar a una desena de violents, ha explicat que va acudir a ajudar la parella.

Falten encara per declarar altres víctimes de les agressions i altres testimonis del 9 d'Octubre del 2017. S'investiguen delictes d'odi per intentar rebentar una manifestació, organització criminal i faltes. Les agressions, entenen les acusacions, van ser per motivacions ideològiques.