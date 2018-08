La jutgessa rebutja per quarta vegada la petició d'excarceració "per risc vital" d'Eduardo Zaplana

La defensa de l'exministre i expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana recorrerà a l'Audiència Provincial de València la quarta negativa de la titular del Jutjat d'Instrucció número 8 de València a la seua excarceració per "risc vital".

Fonts de la Defensa de Zaplana han informat en un comunicat que la petició de llibertat o arrest domiciliari es va reiterar la setmana passada després d'emetre's un informe mèdic de l'Hospital de la Fe de València que alertava de l'acusat deteriorament de l`"estat general" del pres.

El recurs d'apel·lació s'interposarà davant l'Audiència Provincial de València per "una qüestió purament humanitària", segons les fonts, que han indicat que aquest òrgan és la següent instància judicial en la qual es pot presentar el recurs d'apel·lació i és l'únic tribunal que pot decidir sobre aquest tema.

L'advocat d'Eduardo Zaplana acudeix a aquest òrgan sol·licitant empara, després de les quatre negatives del Jutjat d'Instrucció, i atés el greu risc per a la vida del pacient, assenyalen les fonts.

Zaplana roman des del passat 24 de maig a la presó, de la qual ha eixit en dues ocasions per a acudir a l'Hospital la Fe de València: una per a seguir el tractament de la leucèmia que pateix des de fa tres anys, i la segona per a ser atés d'una bronquitis vírica.