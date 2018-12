Tres alertes de falta de personal en el Jutjat de Violència contra la Dona de Castelló abans del parricidi de dues xiquetes

Des de la secció de justícia d’Intersindical Valenciana denuncien haver elevat tres escrits en què avisaven de la falta de personal i de secretari judicial davant la qual estava el Jutjat de Violència contra la Dona de Castelló durant els mesos previs al parricidi de dues xiquetes, comés al setembre per un home denunciat per violència masclista sobre el qual no es van aplicar mesures preventives ni es va suspendre el règim de visites. La situació des de llavors, afirmen, solament s’ha agreujat –incloent-hi la recent sol·licitud de trasllat de quatre de les set funcionàries del jutjat– a causa de la sobrecàrrega de faena, davant la qual els treballadors denuncien una falta total de resposta per part de l’Administració.

La situació es va veure agreujada amb l’entrada en vigor de l’última reforma de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) del 2015, que ha tingut com a conseqüència un gran augment de la faena diària i que va motivar l’enviament d’un escrit durant el primer trimestre de l’any. En aquest primer text ja es cridava l’atenció sobre la delicadesa dels temes que tracta aquest tipus de jutjat i la meticulositat necessària a l’hora d’afrontar-los. Cap dels escrits ha rebut resposta hui dia.

Segons afirmen fonts sindicals, actualment el Jutjat de Violència contra la Dona de Castelló comptaria amb dues baixes produïdes directament per la faena, a les quals caldria sumar les quatre funcionàries que han demanat el trasllat. A més, indiquen, “en substitució de les dues titulars que se’n van, solament n’hi anirà una, amb el resultat que hi haurà tres funcionàries interines”.

Fonts de la Conselleria de Justícia de la Generalitat Valenciana consultades neguen que als jutjats els falte plantilla. En el departament són coneixedors de la sol·licitud de trasllat emesa per quatre de les funcionàries, però argumenten que la Conselleria com a tal no pot nomenar nous funcionaris fins que els trasllats es formalitzen. La càrrega de faena –i per tant el personal necessari per a exercir-la–, afigen, la marca el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i, per a aquest, el jutjat compta amb els funcionaris previstos en els supòsits. “El que sí que tenen aqueixos jutjats és que, si han de prolongar la jornada, tenen un complement per a poder fer-ho sense problemes. El tema de la càrrega de faena no depén de nosaltres”, afigen.

A més dels escrits enviats a la Direcció General de Justícia (DGJ), es va optar per elevar la queixa a través de la Junta de Personal de Castelló, a fi d’aconseguir la implicació de les diferents organitzacions sindicals, les quals van acabar enviant un altre escrit unànime a la Direcció General de Justícia (DGJ).

Els barems establits des del CGPJ són un dels principals punts de dissensió. Des de la Conselleria s’han anat concedint els reforços sol·licitats, a pesar que en molts casos s’han considerat insuficients per part dels sindicats. No obstant això, perquè des de Justícia puguen actuar sobre aquest tema, cal que hi arribe una comunicació oficial per part del TSJ o del CGPJ. Fins que aquests òrgans superiors no es pronuncien sobre aquest tema, no és possible que puguen fer-se efectives les demandes oportunes.

Fa poc s’hauria produït una reunió entre la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, i la jutgessa encarregada del Jutjat de Violència contra la Dona, en què se li va traslladar la voluntat per part de la Conselleria de cobrir les baixes com més prompte millor i facilitar tot el que necessiten els jutjats. A la Comunitat Valenciana s’han multiplicat per nou els reforços judicials des del 2015 fins ara.

“Si hi ha sobrecàrrega de faena o no, no ho dictaminen els sindicats, ho dictamina el CGPJ. Ells poden considerar-ho, però és una opinió. La seua opinió la prenem en compte i així ho hem manifestat. Coneixem la sensibilitat d’aquestes qüestions i s’actuarà com més ràpid millor. Els casos d’un jutjat d’aquest tipus són molt complexos, molt intensos, i arriba el moment en què els funcionaris s’hi impliquen molt i això desgasta més”, indiquen fonts de Justícia.