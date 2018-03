Els jutjats valencians demanen un de cada tres reforços per casos de corrupció

Dels 58 òrgans judicials que han sol·licitat la intervenció de la unitat de suport per a causes de corrupció -creada el 10 de març del 2015- a Espanya, la majoria de les peticions (18, la qual cosa suposa el 31% del total) s'han produït a la Comunitat Valenciana. Després dels valencians se situen Andalusia (13) i Múrcia (10), tal com ha informat el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Les unitats de suport per a causes per corrupció s'encarreguen de tramitar les peticions i elaborar una proposta de mesures de reforç que després s'eleva a la comissió permanent del CGPJ, que és l'òrgan que finalment dóna el vistiplau. La majoria d'aquestes sol·licituds procedeixen dels jutjats d'Instrucció o Primera Instància i Instrucció, responsables de la investigació dels delictes de corrupció, encara que en els últims mesos també han rebut sol·licituds d'òrgans encarregats de l'enjudiciament d'aquest tipus de causes.

Aquests reforços consisteixen en la incorporació de jutges o magistrats de reforç, així com funcionaris tant del Ministeri de Justícia com de la conselleria, a més de mitjans materials: adequació de les dependències judicials, escàners, sistemes de videoenregistrament, equips de multicòpia, etc. També s'han requerit reforços a la direcció general de la Policia, l'Agència Estatal d'Administració Tributària o la Intervenció General de l'Estat.

El nombre de sol·licituds s'ha incrementat des de la publicació, al juliol de 2017, de la 'Guia pràctica d'actuació en la tramitació de causes complexes per corrupció', que proposa pautes d'actuació en la investigació dels tipus delictius inclosos en l'àmbit competencial de la unitat de suport per a causes de corrupció, com les defraudacions, insolvències punibles, alteració de preus en concursos i subhastes públiques, delictes relatius a la propietat intel·lectual, industrial i al mercat i els consumidors, corrupció entre particulars, delictes societaris, blanqueig de capitals o delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social.

També en la investigació de delictes de prevaricació, omissió del deure perseguir delictes, infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, suborn, tràfic d'influències, malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i delictes de corrupció en les transaccions internacionals.

La corrupció en el PP copa els jutjats

En 11 dels 21 jutjats d'Instrucció de la ciutat de València s'investiguen causes de corrupció relacionades amb el Partit Popular. Precisament, el partit judicial de València ha rebut recentment tres jutges de reforç (als òrgans que investiguen el cas Taula, les irregularitats en el Palau de les Arts i la causa contra l'exconseller Rafael Blasco pel saqueig dels fons per a cooperació) i s'ha creat una unitat de suport per a agilitar els tràmits de les investigacions amb altres institucions.

A més, l'Audiència Nacional, el Tribunal Suprem, l'Audiència de València i jutjats d'Instrucció d'Alacant, Oriola, Paterna, Sagunt, Llíria, Elx o Castelló també jutgen o investiguen causes vinculades amb el partit d'Eduardo Zaplana, Francisco Camps i Alberto Fabra.