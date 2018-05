Els jutjats condemnen per estafa 385 usuaris de Metrovalència per colar-se sense bitllet

Mà dura contra els afeccionats a viatjar debades en el metro i el tramvia de València.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha informat eldiario.es que al llarg de l’any passat va sumar un total de 385 sentències favorables sobre les denúncies presentades contra viatgers que van accedir la xarxa de Metrovalència sense el títol de viatge corresponent i que no van pagar la sanció consegüent.

A aquesta xifra cal sumar els 193 acords aconseguits, abans de la celebració del judici, per a fer efectiu el pagament del suplement.

Fonts de l’entitat han recordat que des de l’1 d’abril passat, la multa per viatjar sense títol de transport ha passat de 50 a 100 euros: “Les persones a qui s’estén aquest suplement de 100 euros tenen un termini de pagament de 30 dies naturals, amb el descompte del 50% dins dels primers 15 dies”, han explicat.

Així doncs, una vegada superat aquest procés, i en cas d’impagament, es procedeix per part d’FGV a la presentació de la denúncia corresponent per estafa. Tant l’Audiència Provincial de València, com la d’Alacant, vénen considerant, en la majoria de les sentències, com a autors d’un delicte lleu d’estafa els viatgers que utilitzen els serveis d’FGV sense títol de transport vàlid, confirmant així els pronunciaments judicials dels jutjats d’Instrucció.

Segons han informat, les penes imposades consisteixen, habitualment, en el pagament d’una indemnització a FGV, així com també a les multes pertinents d’acord amb el codi penal. En algun supòsit s’ha establit la prohibició accessòria d’accés als trens de l’empresa pública.

Els suplements emesos corresponen a persones que viatgen sense el títol de transport, no l’han validat a l’entrada, el títol no compleix les condicions de validesa, té un contingut il·legible total o parcial, ha caducat o correspon a una zona diferent a la del viatge dut a terme.

També es considera frau el de les persones que viatgen amb una targeta de transport personalitzada suplantant el titular o contravenint qualsevol altra norma d’ús, i també als que han recarregat el títol de transport en una targeta sense contacte de manera fraudulenta.

El 2017, com a resultat dels diferents controls duts a terme pel personal d’intervenció d’FGV, a Alacant es van imposar un total de 1.708 suplements o sancions econòmiques i 8.559 en Metrovalència.

Segons dades d’FGV, TRAM d’Alacant va tancar l’exercici 2017 amb un índex de frau estimat del 3,86% en el conjunt de les seues línies. Per part de Metrovalència es va registrar un índex de frau estimat del 2,74% en el conjunt de les seues línies.

Aquest percentatge representa la mitjana dels viatgers que accedeixen de manera irregular als trens i als tramvies i que són detectats en els controls que de manera constant du a terme el personal de l’empresa.

Més accions antifrau

Per tot enguany, FGV ha intensificat el nombre de controls antifrau, en hores i zones considerades crítiques de la xarxa de Metrovalència i TRAM d’Alacant, amb la finalitat de reduir el nombre de viatgers que accedeixen als trens i als tramvies sense títol de transport validat.

Des de l’empresa pública han comentat que “els recorreguts en trams de la xarxa fora del túnel, els vestíbuls de les estacions menys concorregudes i les primeres i últimes hores del dia registren un nombre més elevat de viatgers sense títol de transport validat”.

Aquesta nova distribució de controls, en què participa de manera habitual la Policia de la Generalitat, forma part del conjunt de mesures que l’empresa pública està desenvolupant per a reduir l’índex de frau que es registra en les línies en servei de València i Alacant.

Les mesures contra el frau també comprenen diferents accions organitzatives i tècniques, com la promoció de la targeta moneder TuiN en les diferents modalitats que presenta, la instal·lació progressiva de línies de validació en les estacions de superfície o l’automatització de l’obertura i el tancament dels vestíbuls de superfície.

“Aquest conjunt de mesures es complementaran amb les pròximes campanyes informatives i altres accions de conscienciació i comunicació que farà l’empresa pública, mitjançant la coordinació de la Direcció de Clients i Accessibilitat, amb l’objectiu d’informar els clients”, han destacat.