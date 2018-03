Les 'kellys' es queden sense vaga malgrat que els sobren motius

“És bastant complicat que secunden la vaga feminista”. Així s'expressa la portaveu de les Kellys de Benidorm i la Marina Baixa, Yolanda García. I això que motius no els en falten. Les netejadores dels establiments hotelers representen un dels col·lectius més feminitzats del sector, proper al 100%, en el qual els sous són els més baixos i les condicions laborals les més precàries. Fins al president del Govern, Mariano Rajoy, ha reconegut la fragilitat de les kellys i s'ha compromès aquest dimarts en la sessió de control del Senat a rebre-les en Moncloa per a millorar la seua situació.

Però l'accentuada precarietat que frega en alguns casos “l'explotació laboral”, com ha denunciat en la seua interpel·lació al cap de l'Executiu la senadora de Nueva Canarias María José López, unida a la vertiginosa caducitat dels contractes temporals de les cambreres de pisos donen, com a resultat, que moltes d'elles no tinguen més remei que treballar aquest 8 de març.

“Els nostres contractes van de mes a mes, així que si ens afegim a la vaga temem que al mes següent no ens renoven malgrat que es tracta d'un dret constitucional”, afirma García, en representació de 3.000 dones d'un total de 100.000 que es calcula que estan cridades a participar en la considerada com a primera vaga feminista de 24 hores a Espanya en la història.

La falta d'acord entre els sindicats que advoquen per protagonitzar una vaga d'un dia complet, com defensen CNT o CGT, o aturs de dues hores, com ha establit UGT i CCOO és precisament una altra de les raons que apunten les kellys per a presagiar una participació escassa.

“Si tots els sindicats hagueren anat de la mà a l'hora d'establir aturs de 24 hores, que és el que hauria de ser i no de només dues hores, que em sembla una aixecada de camisa, haguera sigut molt més fàcil abordar la vaga en un sector com aquest”, afegeix la portaveu.

“Però el més fort és que estem veient com en alguns hotels s'està negociant solament mitja hora d'aturada i moltes ens pregunten si aqueix temps seria el que els correspon per a menjar o si després han de recuperar-lo”, explica Yolanda García.

Així mateix, la representant de les kellys de la Costa Blanca denuncia que els sindicats majoritaris CCOO i UGT “ni tan sols estan informant sobre la vaga en els hotels”. “Nosaltres hem anat explicant-los que tenen dret a la vaga però hem vist com en molts llocs únicament s'ha penjat el cartell, però ningú ha parlat amb elles”, es queixa García, que parla directament de “falta d'implicació” sindical.

Tot i això, Yolanda García espera que finalment acaben sumant-se més treballadores de les que es calcula. Ella serà una de les que acudirà a la ciutat d'Alacant per a participar en diversos actes programats tot el dia.