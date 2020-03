Mig miler de descàrregues al dia del catàleg de la Diputació de Castelló: llibres gratuïts de cuina, arquitectura o història per a passar el confinament

El catàleg digital de les publicacions de la Diputació de Castelló, gratuït des de fa una setmana i amb 200 llibres disponibles, registra mig miler de descàrregues diàries. El llibre més descarregat és Castelló i la seua cuina: tradicions, històries i receptes, coeditat amb la Universitat Jaume I i que inclou 732 plats típics de la província. “Tot un èxit”, segons la diputada responsable de l’àrea de Publicacions de la institució provincial, Ruth Sanz.

En una setmana, la pàgina web que conté les publicacions de la Diputació ha registrat 7.800 descàrregues dels llibres que ofereix gratuïtament i que van des de cuina fins a arquitectura o història, entre altres matèries. Sanz ha destacat l’“interés de la ciutadania pels continguts culturals digitals, un camp que hem de continuar cuidant i promocionant des d’aquesta institució”.

La responsable de l’àrea de Publicacions de la Diputació de Castelló ha animat la població a “tafanejar” en el web “perquè de segur que hi trobareu un llibre que us apassione, i el millor, que aprendreu més de Castelló, de la seua història, cultura, gastronomia i tradicions”.

L’Arxiu Provincial de Castelló també emet, a través de les seues xarxes socials, una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les comarques de Castelló gravades en les dècades del 1960 i el 1970.

La dotzena de films de 16 mm, restaurats i digitalitzats fa poc per la institució provincial en col·laboració amb la Filmoteca Valenciana, porten la signatura de José Alcón, que va ser corresponsal de TVE a Castelló i professional en el NO-DO. La primera peça documental retrata la vida i els costums de la Tinença de Benifassà en la dècada del 1960.

📽 Després de 5⃣ dècades arxivades, és hora de vore la 💡 de nou! Comencem un viatge per la província dels 60 i 70 i ho fem pels pobles i paisatges de la Tinença de Benifassà. Si eres amant de les retrospectives, no et desconnectes de les nostres xarxeshttps://t.co/aUDQYS7X3C