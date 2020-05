Els mercats ambulants tornen als carrers valencians entre fortes mesures de seguretat sanitària

Menys parades –únicament d’alimentació–, més distanciament entre els punts de venda, punts de neteja i higiene, proteccions i restriccions d’accés als espais públics on s’instal·len. Aquesta ha sigut la tònica habitual en la primera setmana en què els mercats ambulants han pogut tornar als carrers valencians, una tornada que ha requerit moltes adaptacions i faena no únicament dels venedors, sinó també dels ajuntaments.

Entre les normes establides perquè es puguen desplegar aquests mercats s’ha obligat els venedors a usar màscares i guants; netejar-se amb gel hidroalcohòlic amb cada client; que cadascuna de les deixalles es deposite en bosses i es faça un ús obligatori d’un poal amb pedal. D’altra banda, també s’ha marcat una distància de seguretat dins de la parada de 2 metres i que els venedors facen una desinfecció periòdica en els seus espais. Pel que fa als compradors, han de respectar les marques de distància de seguretat en terra i està prohibit tocar el gènere de les parades.

Davant aquestes situacions, els ajuntaments han dissenyat els seus propis protocols per poder desenvolupar amb normalitat aquesta jornada als seus carrers. Així doncs, a Xàtiva, la cita que es produeix en la plaça porticada del Mercat, on hi ha hagut menys dificultat per a restringir l’accés dels clients per a poder controlar l’aforament màxim. A Sagunt s’ha traslladat dels carrers limítrofs a l’interior de la plaça del Cronista Chabret per poder barrar-la i fer el mateix control. A Alzira fins i tot s’ha arribat a establir un sentit de circulació dels compradors.

Amb vista al futur, amb el canvi a fase en què es puguen incorporar més punts de venda, els ajuntaments han d’estudiar com dur-ho a terme. En el cas d’Ontinyent, ja s’ha anunciat que s’estudia traslladar el mercat al recinte firal, un espai obert més gran on també es podrà controlar l’accés.