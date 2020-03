Les persones sense llar davant del coronavirus: Elx habilita un alberg d’“urgència”, Alacant espera els permisos

José tenia previst dormir aquesta nit en un caixer per resguardar-se de la pluja i del fred, “és l’única alternativa que em queda”, es lamenta, però una mesura d’urgència de l’Ajuntament d’Elx, ciutat on fa un any que viu demanant ajuda al carrer, li permetrà pernoctar en un poliesportiu de la localitat reconvertit en alberg provisional.

Com aquest home de mitjana edat, hi ha unes trenta persones ‘sense sostre’ al municipi, un col·lectiu a què la crisi del coronavirus ha colpejat amb una virulència especial després de l’ordre de confinament, que ha deixat les ONG sense la possibilitat de disposar de voluntaris que repartisquen el menjar a les persones indigents.

“Els tres últims dies he notat molta menys gent al carrer, els demane una ajudeta, però em costa molt aconseguir alguna cosa”, es lamenta José mentre sosté un got de paper amb tres monedes dins.

“La Policia m’ha parat dues vegades per dir-me que no puc estar-me al carrer per decisió del Govern, que em multaran; els explique que no tinc on anar i em deixen marxar”, explica des de la porta d’un supermercat aquest pare de dues filles que viuen actualment amb la mare a Alacant ciutat. Precisament a la capital de província, l’Ajuntament, governat pel PP i C’s, també mira de donar resposta a aquesta emergència social amb un alberg provisional que, a diferència d’Elx, en mans del PSPV-PSOE i Compromís, encara no està operatiu.

Diferències de criteri entre municipis veïns. “S’està habilitant un pavelló, que encara està per determinar, per a acollir les persones que no caben al Centre d’Acolliment i Inserció d’Alacant (CAI), però necessitem permís de la Subdelegació del Govern i de la Conselleria”, expliquen des del consistori alacantí. “Ajuntar gent amb patologies de tota mena no és senzill i necessitem que ens diguen si és el millor sistema”, afigen.

Elx, però, no ha demanat cap permís, reconeix el regidor de Drets Socials de l’Ajuntament, Mariano Valera. “Jo tinc una emergència i he d’actuar ara”, afirma. Aquest “ara” obeeix a una reunió mantinguda amb el coordinador de Càritas Elx dilluns al matí, Joaquín Sansano, que li va expressar que a les instal·lacions de l’ONG de l’Església “tenen totes les places ocupades i no hi pot entrar ni eixir ningú”.

Elx ha impulsat en un dia aquest alberg alternatiu que estarà operatiu mentre dure la crisi del coronavirus amb 20 llits habilitats al gimnàs del poliesportiu del Toscar. A més de la col·laboració de Càritas, l’equip de Govern comptarà amb l’ajuda de DYA, a càrrec de prendre la temperatura de tots els usuaris i d’adoptar els protocols d’actuació necessaris per a evitar contagis.

D’altra banda, el malestar entre els col·lectius i els partits de l’oposició d’Alacant va ser palés aquest dilluns. El PSOE va demanar a l’executiu local “que s’agilite al màxim l’atenció a les persones sense llar i que se’ls proporcione allotjament i control sanitari immediatament”. Segons el portaveu, Paco Sanguino, “lamentablement, des de dijous passat, les persones que dormen al carrer no reben els aliments que els portaven les ONG cada nit”. “Hem vist persones encara al carrer aquest matí sense que puguen ser proveïdes de l’ajuda que rebien de manera espontània pels vianants, l’estat de salut dels quals és desconegut, i sense possibilitat d’alimentar-se en cap establiment davant de l’estat d’alerta. Pensem que cal intensificar al màxim la cobertura d’ajuda pública”, ha afegit la regidora Lola Vílchez.

En aquesta línia, Unides Podem recorda que ja va proposar el reforç del CAI i un servei de repartiment de menjar per a la gent gran que acudia habitualment a les cafeteries dels centres socials, “a què encara no tenen resposta”.

La coalició d’esquerres ha mostrat la seua comprensió amb l’Ajuntament d’Alacant quant al nombre de mesures i la urgència amb què cal actuar, en un moment en què s’ha reduït el nombre de recursos presencials en els serveis municipals com a mesura per a evitar el contagi. No obstant això, plantegen que hi ha qüestions, com l’ampliació dels serveis de repartiment de menjar a domicili per a xiquets i gent gran o el reforç del CAI amb l’habilitació del gimnàs, “que estan damunt de la taula des de la setmana passada”.

Així mateix, la Plataforma contra la Pobresa, l’Exclusió Social i la Desigualtat Social d’Alacant insisteix que “igual que l’Administració ha llançat un protocol sanitari, un d’educatiu o un altre de subministraments, aquestes persones també haurien de tindre el seu”, explica el portaveu Kike Román. “Ens sol passar com amb la crisi econòmica o la DANA, que aquestes persones són les últimes a ser ateses i poden ser les més vulnerables”, afig.

“Entenem que pot ser el mateix municipi el que coordine i entenga quin és el protocol d’actuació per a les persones sense sostre que no tenen habitatge i depenen del funcionament normal del carrer per a viure”, esgrimeix.

Finalment, l’Ajuntament d’Alacant insisteix que fan tant com poden. “Al CAI, a hores d’ara, hi ha 61 persones i s’han habilitat habitacions especials per al cas de persones amb sospita d’infecció”, avancen. “Tots els serveis socials estan garantits i el decret de l’alcaldia de tancament dels centres municipals establia la possibilitat de contractar interins per a reforçar serveis de Benestar Social”, apunten.

“És més, s’ha eliminat la limitació de poder romandre un màxim de 15 dies al CAI; podran, doncs, estar-s’hi el temps que calga; només han de comprometre’s a quedar-s’hi, perquè no poden entrar i eixir per a garantir la seua seguretat i la dels companys”.

Càritas i Creu Roja

Dos dels agents principals que actuen a Alacant i a Elx són Càritas i Creu Roja. Aquesta última explica que l’atenció a les persones sense llar “es manté i s’estudia reforçar-la”. “Tenim un centre d’intervenció de baixa exigència on s’atén persones amb addiccions i moltes persones sense llar que continua obert”, comenten fonts de Comunicació.

“De fet, s’ha registrat un augment pel que fa al nombre d’usuaris durant aquests dies. S’hi pot anar a desdejunar, a dutxar-se i a rebre assistència sociosanitària, però respectant les mesures de seguretat necessàries, ja que els usuaris hi han d’entrar en grups màxims de tres en tres”.

D’altra banda, Càritas reconeix que a Alacant ciutat està “esperant” ordres de l’Ajuntament perquè els seus voluntaris puguen eixir a ajudar al carrer, respon Javier Ruvira, secretari general de Càritas Diocesanes d’Oriola-Alacant.

Ruvira assenyala que l’equip de voluntaris que ixen cada setmana al carrer s’ha vist minvat per l’ordre del Ministeri de complir el confinament. “Veurem com ho fem, el plantejament és eixir unes quantes vegades a la setmana per a pal·liar manques que puguen tindre en aquests moments altres ONG”, assumeix.