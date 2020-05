Les compres a l’empresari Keping, el ‘salvador’ de la Generalitat Valenciana: preus més cars fins un 50% i avions noliejats a 900.000 euros

La Generalitat Valenciana va començar divendres passat dia 8 de maig a fer públics els contractes de compra de material sanitari a la Xina. De moment, hi ha publicades compres a mitja dotzena d’empreses per més de 50 milions d’euros, dels quals 31 van anar a parar a la mateixa firma, la societat Comité Textil de l’empresari d’Ontinyent Chen Wu Keping, en un contracte signat el 17 de març. De la comparativa entre els preus de les diferents societats i les que ja va fer públiques eldiario.es sobre les adquisicions del material sanitari al març es pot concloure que el material servit per aquesta mercantil va ser substancialment més car –un 40% en el cas de les ulleres de protecció– i els seus avions també es van disparar de preu un 33% en comparació a altres empreses.

El de Chen Wu Keping va ser el primer contracte que la Generalitat Valenciana va signar amb un empresari per importar material directament des de la Xina. Va ser el 17 de març. Per aquelles dates la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va invertir 11,5 milions en altres empreses que tenien material en les seues naus de la Comunitat Valenciana –ací la llista–. Gràcies a aquest acord amb la firma de l’empresari d’Ontinyent, la Generalitat es va garantir l’arribada de huit avions quan més col·lapsat estava el mercat, els dies 23 i 30 de març i 4, 8, 10, 12, 17 i 18 d’abril.

Chen Wu Keping va facturar i va cobrar 31,5 milions amb la seua societat Comité Textil amb un cost per cada vol de 912.000 euros. Després d’aquesta gran operació i l’entrada de la comissionada per a centralitzar les compres, María José Mira, la Generalitat va optar per altres proveïdors valencians que també van aconseguir portar producte de la Xina. L’Administració autonòmica ha acabat comprant directament a la Xina a empreses de Hong Kong, on s’ha garantit preus més assequibles, encara que és cert que assumint més risc per no tindre una persona física a Espanya a qui reclamar.

Eldiario.es ha fet una comparativa entre tots els proveïdors que han servit la Generalitat Valenciana entre els mesos de març i abril i els contractes dels quals s’han fet públics en la plataforma de contractació o es van lliurar al jutjat que va investigar la denúncia del Sindicat Mèdic. En total són una vintena de proveïdors valencians i xinesos. El contracte més gran ha sigut el de l’emprenedor d’Ontinyent.

Així doncs, la màscara quirúrgica, que ha sigut el producte comprat en més quantitat –20,5 milions fins dilluns, en què va arribar l’últim avió– s’ha pagat amb una desena de preus diferents. Comité Textil va cobrar 10.636.490 màscares a 0,65 euros la unitat, un preu superior a totes les empreses que van vendre aquest mateix producte a l’abril. La xinesa Hong Kong Garment va vendre el 9 d’abril 100.000 d’aquestes màscares a 0,25 euros la unitat; la gandiana Luxury Goods Delivery a 0,53 cèntims la unitat el 30 de març i la també xinesa Aerotech Trading LTL va vendre el 16 d’abril dos milions d’aquest producte de protecció bàsica a 0,45 euros. Al març, Exclusivas Pascual y Furió va col·locar a la Generalitat un milió de màscares a 0,65 euros.

L'empresari Chen Wu Keping.

En les ulleres de protecció facial, Comité Textil no va ser el més barat, però tampoc el més car. Va vendre a la Generalitat 370.000 unitats a 3,92 euros, mentre que el seu competidor xinés Hong Kong Garment va vendre 50.000 ulleres de protecció a 2,99 la unitat. Exclusivas Pascual y Furió va vendre 100.000 d’aquests productes de protecció a 5,95 la unitat. L’empresa d’Albal Aona 2000 va col·locar 90.000 ulleres de protecció el 14 d’abril a 9,50 euros. La Generalitat ha adquirit en total 700.000 d’aquests productes.

On Comité Tèxtil va aconseguir més marge en comparació als seus competidors va ser en els guants de nitril. L’empresa d’Albal Aona 2000 va vendre a l’Administració 5 milions de guants a 0,11 euros el parell. L’empresa de Chen Wu Keping va col·locar 6,5 milions de guants de nitril a l’Administració a 0,28 euros el parell del model bàsic i 177.000 a 0,35 euros la parella d’un model superior.

En les màscares FFP2 per a sanitaris, Comité Textil va vendre un milió d’unitats a 2,90 euros, mentre que Aona en va cobrar un milió a 1,63 euros la unitat el 14 d’abril i 693.700 més a 1,88 euros la màscara. Al març, Exclusivas Pascual y Furió va col·locar 100.000 d’aquests productes de protecció a 2,65 la unitat i Tanuki 2010 400.000 a 2,89 euros entre el 21 de març i el 7 d’abril.

En els equips de bus d’un sol ús, Comité Textil si que ha sigut el més barat, ja que n’ha aconseguit 749.000 a 8,61 euros la unitat. La competència xinesa es va disparar a 13,5 euros i al març, Exclusivas Pascual y Furió en va vendre 100.000 a la Generalitat a 15,90 el lot d’un sol ús amb casquet i calces.

Els avions que s’han utilitzat per a portar el material sanitari també han encarit l’arribada del material. En aquest cas, els metres cúbics també van estar subjectes a una gran especulació. Comité Textil va noliejar huit avions a la fi de març i abril a 912.000 euros de mitjana. La xinesa Aerotech Trading va aconseguir tres avions signats per contracte el 16 d’abril a 620.000 euros.

Dilluns ha arribat a Espanya l’avió número 21 amb material sanitari de la Xina per a la Comunitat Valenciana. En total, l’Administració ha comprat 10,4 milions de guants, 1,3 milions d’equips EPI de protecció, 700.000 ulleres de protecció, 20.000 termòmetres, 300.000 bates, 100.000 tests ràpids, 336.000 casquets quirúrgics i 200.000 calces. Per a aquesta i altres compres d’emergència el Govern valencià té disponibles 96.862.460 euros. De moment, la despesa està al voltant de 70 milions d’euros.