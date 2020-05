De detectar l’hepatitis a buscar el SARS-coV-2: el sistema avalat pel CSIC per a buscar de manera precoç el coronavirus en aigües fecals

La crisi del coronavirus ha posat a funcionar els millors cervells del món en la lluita contra el SARS-coV-2. Tant institucions públiques com privades. Global Omnium, acompanyat pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), fa uns quants mesos que pren mostres d’aigües fecals per detectar la presència del virus en l’aigua abans de depurar-la i conéixer així en quines zones hi ha més presència d’infectats per evitar-ne la propagació.

L’estudi l’ha presentat dijous el ministre de Ciència, Pedro Duque; el president de la Generalitat, Ximo Puig; el president de Global Omnium-Aigües de València, Eugenio Calabuig; i la investigadora Gloria Sánchez. L’empresa valenciana ha signat un conveni amb la Generalitat per a facilitar les dades que està aconseguint en la presa de mostres i ajudar així en la detecció del coronavirus.

El SARS-GOAnalytics, així s’ha batejat aquest mètode “pioner” en boca del ministre de Ciència, està validat pel IATA-CSIC i és capaç de determinar quantitativament el nombre d’unitats genòmiques del virus que provoca la COVID 19 presents per litre d’aigua i, per tant, d’establir la corba de l’epidèmia després de fer un mostreig de dades i anàlisis. La seua metodologia permetrà anticipar-se a alguns dels indicadors a l’ús i encreuar les dades amb unes altres que recapta la Conselleria de Sanitat per a sumar informació i fer una foto més perfecta de la progressió o de la reculada de la pandèmia en terres valencianes.

Resultats de les preses en diferents estacions de València per a detectar el SARS-coV-2.

El projecte de mesurament s’ha iniciat el mes de març a la ciutat de València i les seues possibilitats són “enormes”, ha explicat Eugenio Calabuig. Per al president de Global Omnium, les mostres “ens permeten saber on hi ha gent infectada i on no, i l’impacte de la infecció”. “Creiem que amb aquest sistema podríem detectar un repunt de la malaltia de manera anticipada, perquè coneixem pels seus excrements que el malalt té el virus des del primer moment i no quan té símptomes”, ha afegit. Segons Calabuig, encreuat amb altres dades pot ajudar a crear un sistema d’alerta primerenca que podria arribar a escalar des d’un barri a un edifici concret.

Aquesta informació pot resultar clau per a possibles rebrots i actuacions de l’Administració amb vista a fer confinaments estratègics. A més, ha afegit Calabuig, “això no és una prova pilot, sinó una realitat”.

En aqueix sentit, la investigadora Gloria Sánchez ha explicat que en el seu equip “fa molts anys que detecten virus en les aigües”. En concret, van investigar en la detecció de l’hepatitis en les aigües residuals, amb la mateixa metodologia que s’utilitza ara per al coronavirus. “Això ens ha fet que de manera col·laborativa puguem haver investigat ara i validar-ho ràpidament. És una eina molt potent i útil per a fer un seguiment de com està circulant el virus. No ve a substituir els tests, sinó que ens aporta una eina nova. A la Comunitat Valenciana, les universitats i els centres del CSIC també estan fent anàlisis”, ha explicat Sánchez, que ha recordat que “és el moment que entre tots compartim tecnologia i s’organitze una xarxa perquè tots els grups que hem treballat en anàlisis en aigües ens posem a treballar junts”.

El president de Global Omnium, Eugenio Calabuig, amb Ximo Puig.

En aquest sentit, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica va anunciar el 24 d’abril passat que començava unes anàlisis similars per a detectar el coronavirus de la mà de la Universitat Jaume I, la Universitat de València i la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

El president de Global Omnium ha posat en valor la investigació duta a terme en els últims tres anys que els ha permés que les dades puguen servir a la Generalitat per a “prendre decisions”. Les primeres mostres es van prendre l’11 de març i ja van detectar que el 26 de març la situació es va disparar. “Podem comptar amb dades quasi del moment. Quan puguem encreuar la informació fins i tot podrem arribar fins al nombre de les persones, encara que ara només ens interessa la tendència”, ha explicat Calabuig a preguntes dels periodistes.

“Fa tres anys que treballem en aquest sistema. Tenim la maquinària i el personal format i hem multiplicat per sis la capacitat, però el punt crític és formar la gent i això ja ho tenim”, ha explicat. De moment, i mentre dure la crisi, Global Omnium cedeix les dades a la Conselleria de Sanitat de manera gratuïta per a la lluita contra el coronavirus.

Laboratori de Global Omnium on es treballa en la detecció del coronavirus.

Duque es compromet a portar el sistema a altres regions

Pedro Duque ha expressat que tenen moltes esperances posades en aquest projecte del CSIC i en què participen institucions públiques i privades. “Gràcies a la Generalitat podrem assajar la validesa operativa d’aquests resultats i en pocs dies sabrem si aquestes dades ens ajuden a prendre bones decisions. Es pot dir amb tota justícia que aquesta implantació a la Comunitat Valenciana és pionera. Si aquestes dades ajuden durant aquest període, utilitzaríem aquest sistema per a ajudar altres regions i implantar-lo en com més llocs millor”, ha dit el ministre.

Tal com ha explicat en la roda de premsa, Global Omnium disposa de la capacitat per a fer anàlisis quantitatives de material genètic de SARS-CoV2 en l’aigua de les xarxes de sanejament. Els laboratoris de Global Omnium col·laboren des d’octubre del 2017 amb el CSIC, any en què van signar un acord per a la detecció de virus infecciosos en aigües residuals sota el programa.

Des de llavors han aprofundit en la metodologia per a identificar aquest tipus d’elements patògens. “Des que es va desfermar la pandèmia, se n’ha fet un seguiment de l’evolució i s’han ajustat les dades com a material de treball sota la premissa de col·laborar en les investigacions que estaven produint-se. Aquest mètode s’ha posat a la disposició de la Generalitat Valenciana i es va concretar dijous amb a signatura del protocol entre el ministre, el president de la Generalitat i el president de Global Omnium”, han explicat fonts de l’empresa.