La liberalització de 374 km de l'AP-7, una "fita històrica" que suposa un estalvi de 300 milions d'euros als usuaris

La liberalització de 374 quilòmetres de l'AP-7 entre Tarragona i Alacant suposarà que, a partir de gener, circular per la xarxa de carreteres de l'Estat de la Comunitat Valenciana serà un 93% més barat i suposarà un estalvi anual de 300 milions d'euros per als usuaris.

A partir d'aquest dimecres s'anirà realitzant de manera progressiva el desmantellament de les instal·lacions dels peatges i la demolició de les platges de peatge, segons el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, que ha visitat l'àrea de peatge de Sagunt (València) amb motiu de la gratuïtat de l'AP-7 des de l'1 de gener.

Ábalos ha destacat que és "una fita històrica" i marca el futur de les infraestructures, i ara s'haurà d'estudiar juntament amb la Generalitat l'obertura de les connexions necessàries per a millorar i ampliar els enllaços actuals entre la via d'alta capacitat i els municipis.

Amb la conservació de l'AP-7 per part de l'Estat, el pressupost per a aquest servei en el tram corresponent a la Comunitat Valenciana augmentarà un 38% i la inversió s'acostarà als 21 milions d'euros -30 milions si s'inclou la província de Tarragona-, segons el ministre.

El ministre ha assegurat que s'ha recuperat a 177 treballadors de l'empresa concessionària Abertis per a la conservació de l'autopista una vegada liberalitzada, dels 272 que tenia la companyia vinculats a aquestes tasques. Mentre es trau aquest nou concurs, les empreses adjudicatàries del contracte d'emergència s'encarregaran de la conservació, senyalística i desmuntatge de peatges.

Addicionalment, s'ha licitat també la conservació i explotació de les 9 àrees de servei existents entre Tarragona i Alacant en l'AP-7 a través d'un contracte de concessió de serveis dividit en 9 lots.

La liberalització de l'AP-7 donarà com a resultat la quasi total eliminació dels peatges d'una comunitat que fins hui era la tercera en nombre de quilòmetres de carreteres de pagament.

El compromís del Govern és que les concessions el termini de les quals acabe en aquesta legislatura no es prorrogaran ni a tornar a licitar. La gestió de les infraestructures passarà a correspondre directament a l'Administració General de l'Estat i no a concessionàries privades.

Ábalos ha estat acompanyat del president de la Generalitat, Ximo Puig, qui ha assegurat que la liberalització de l'AP-7 suposarà un impuls de la mobilitat i de la qualitat de vida per a tota la Comunitat Valenciana, i del conseller de Política Territorial, Arcadi España.

Puig ha assenyalat que la fi del peatge de l'AP-7 "alliberarà recursos per a les persones i, sobretot, facilitarà una mobilitat, que ha de ser la més raonable i còmoda per al conjunt de la ciutadania".

"Moltes vegades no se li presta la prou atenció a la pèrdua de temps i de qualitat de vida que suposa una mala mobilitat", ha assenyalat Puig, qui ha afirmat que "moltes persones que no podien utilitzar aquesta via per raons econòmiques podran tindre una mobilitat molt més concorde a la de la qualitat de vida que desitgem".