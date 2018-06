En llibertat amb càrrecs el president de la Diputació de València i els altres cinc detinguts després de declarar davant el jutge

Els sis detinguts dimecres en l’operació Alqueria, entre els quals hi ha el president de la Diputació de València, el socialista Jorge Rodríguez, han sigut posats en llibertat amb càrrecs després de declarar dijous davant el titular del Jutjat d’Instrucció número 9 de València. Tots ells s’han negat a declarar en una causa que es manté secreta fins a conéixer de què se’ls acusa.

A l’eixida de la Ciutat de la Justícia, Rodríguez ha insistit a qualificar l’operació de desproporcionada, mentre que Manuel Reguard ha assegurat: “És una barbaritat el que està passant-me”. El també alcalde d’Ontinyent, que ha assegurat davant els mitjans que se sent molt “tranquil”, ha defensat la decisió del líder del PSPV i president de la Generalitat, Ximo Puig, de destituir-lo de tots els seus càrrecs orgànics i sol·licitar-li la renúncia dels institucionals: “És bastant lògica”.

Els sis arrestats queden com a imputats en la causa oberta per prevaricació i malversació per irregularitats en la contractació de personal directiu i hauran de comparéixer en el Jutjat d’Instrucció número 9 de València quan siguen cridats.

Jorge Rodríguez, Ricard Gallego, Manuel Reguard, Jorge Cuerda, Xavier Simó i Agustina Brines han passat aquesta vesprada a disposició judicial després de dormir en els calabossos de la comissaria de Sapadors. Aquest dimecres, agents de la Udef posaven en marxa l'operació 'Alqueria', amb registres en les seus de la Diputació de València, l'empresa pública Divalterra, l'Ajuntament d'Ontinyent i els domicilis particulars dels detinguts. Aquests registres eren ordenats pel jutge, mentre que va ser la pròpia policia nacional la que decidia les detencions dels acusats.