L'empori mediàtic del germà del president de la Generalitat: Francis Puig aconsegueix cinc llicències de TDT a Aragó

Mas Mut Produccions i Comunicació Els Ports, productores propietat del germà de Ximo Puig, s'han fet amb cinc de les vint-i-set llicències de televisió local digital que fa uns mesos va traure a concurs el Govern d'Aragó. Mitjans aragonesos assenyalen que l'empresa ja està investigada per un possible pacte de tarifes en un concurs de corresponsalies de la radiotelevisió valenciana À Punt i recorden la polèmica a compte del cobrament dels dividends de la participació del president valencià en l'accionariat del diari Mediterráneo.

Comunicacioó Els Ports, on Francis Puig és conseller delegat, ha aconseguit llicències en Calamocha, Terol i Casp. D'altra banda, Mas Mut Produccions obté les llicències d'Alcanyís i Andorra. Aquestes mateixes demarcacions són les que hauria perdut Canal Maestrat SL per no presentar la documentació requerida dins de termini. La productora, basada en Vinaròs, és propietat dels germans Juan i Enrique Adell Bover, als quals es relaciona empresarialment amb Francis Puig.

Durant aquesta setmana els germans Adell Bover han dut a terme l'adquisició a Marina d'Or de l'empresa Televisión de Castellón, aconseguint les llicències de TDT per a emetre en tres de les quatre demarcacions de la província i fent el salt a la capital de la Plana amb una presència quasi total en el territori. Presidència de la Generalitat Valenciana considera que la compra es limita a un canvi accionarial mitjançant un acord entre empreses privades i que, per tant, no seria necessari l'aval de l'Administració.

El Partit Popular va presentar dimecres passat una petició al Consell per a conéixer la documentació sobre la base de la qual s'ha donat el vistiplau a l'operació de compravenda de la Televisió de Castelló. Per als populars hi ha una “ombra de sospita” respecte a la relació de l'entorn familiar del president Puig amb la transacció.