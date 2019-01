La bambolla del lloguer es desboca a València: els preus apugen un 10% el 2018 i un 45% des del 2014

L’escalada de preus dels lloguers d’habitatge continua imparable a la ciutat de València.

La ciutat ha registrat un increment del 10% l’any 2018 i acumula així una pujada del 45% des que va arribar al mínim històric al maig del 2014.

L’augment registrat l’any passat en la capital valenciana és set punts superior al de Barcelona (3,1%), on arrendar un habitatge costa de mitjana 16 euros per metre quadrat, però tres punts inferior al de Madrid (13,7%), on el lloguer ascendeix a 15 euros el metre quadrat.

Així es desprén d’un estudi del portal immobiliari Fotocasa, especialista en el mercat d’habitatge de segona mà i de lloguer.

Segons l’informe esmentat, la capital valenciana va registrar el seu màxim històric al gener del 2008, quan va arribar a 8,83 euros per metre quadrat, és a dir, que un pis de 100 metres quadrats es cotitzava llavors a 883 euros per mes.

A partir d’aqueix moment, el mercat es va desplomar un 48% fins als 5,81 euros mensuals per metre quadrat registrats al maig del 2014.

Des de llavors fins ara, els preus han tornat a apujar un 45% fins als 8,43 euros actuals, molt prop dels 8,83 euros registrats abans del boom de la rajola.

També és molt superior a l’increment mitjà registrat a la Comunitat Valenciana (5,2%), amb un preu de 6,65 euros, i a Espanya (1,8%), on el lloguer arriba a 8,30 euros.

Pla de xoc de la Generalitat

La Conselleria d’Habitatge ha aprovat unes quantes mesures per a tractar de frenar l’escalada dels preus de l’habitatge de lloguer.

Entre aquestes, destaca la posada en marxa de l’Observatori de l’Habitatge, que té com a funció fixar i actualitzar l’índex de preus de referència de lloguers creat fa poc.

Aquest índex marca unes gammes de preus màxims i mínims de lloguer per municipis i, dins dels municipis més grans, per districtes. Per exemple, a València ciutat un habitatge de 90 metres dels anys 70 es lloga entre 432 i 749 euros.

L’índex pren com a referència els preus des de l’any 2016 amb l’objectiu de detectar zones tibants, és a dir, zones que registren augments excessius, per damunt del 20%. Aquest és el cas de 45 municipis com per exemple Benicàssim, zones de Castelló, València i Alacant, Dénia o Gandia.

En tots aquests el Consell fixarà un preu de referència que serà aproximadament una mitjana entre el màxim i el mínim. Així, tots els propietaris d’aquestes zones que el 2019 adeqüen el preu de lloguer del seu immoble al marcat per l’Administració podran acollir-se a una bonificació via IRPF de fins a 3.000 euros.