El Govern valencià tindrà un local llogat fins el 2021 a un negoci de massatges eròtics si s'accepta el pacte d'Anticorrupció amb Blasco

El lletrat de la Coordinadora Valenciana d'ONGD ha exposat aquest dijous les seues conclusions en el judici de la trama de desviament dels fons de la cooperació en època del PP en un llarg discurs de dues hores en el qual ha assegurat que l'exconseller Rafael Blasco, al costat d'altres membres del seu gabinet, es va lucrar amb els diners públics desviats. "Si [el funcionari] Marc Llinares ha cobrat 350.000 euros, quant ha cobrat el cap?", s'ha preguntat l'advocat de l'acusació popular, Raúl Vidal, en referència al expolític del Partit Popular.

Així, la Coordinadora d'ONGD s'oposa als pactes de conformitat aconseguits per la Fiscalia Anticorrupció amb els principals acusats perquè no es poden aplicar atenuants "per res, ha de ser una confessió que servisca d'alguna cosa". "Demane a la sala una sentència justa, no un tallar i apegar les conformitats", ha dit.

El lletrat ha assegurat, al final de la seua intervenció, que el baix que pretén entregar Blasco a la Generalitat per a cobrir la responsabilitat civil, inclòs en el pacte de conformitat aconseguit amb la Fiscalia Anticorrupció, està llogat fins al 2021 a un saló de massatges eròtics que s'anuncia en internet.

La dació per paga a la Generalitat Valenciana del local suposa un "escàndol", ha criticat el lletrat, que ha llegit una acta notarial que assegura que el negoci d'aquest local se centra en massatges eròtics, tal com ha avançat el setmanari El Temps. En aqueix moment, el president del tribunal de l'Audiència de València, ha parat al lletrat de l'acusació popular i li ha recriminat que aqueixes dades "no interessen a la causa". L'advocat ha anunciat que "la Generalitat haurà de subrogar el local amb l'activitat" que inclou "massatges amb final feliç" i "dutxes eròtiques", com assenyala la publicitat. El baix, de 140 metres quadrats, situat al carrer del Taquígraf Martí del districte de L'Eixample, a València, ha sigut valorat per Blasco en 600.000 euros encara que va ser adquirit per la seua fillastra per 215.000 en 2004.

En les seues conclusions, el lletrat de la Coordinadora Valenciana d'ONGD ha assegurat que Blasco era el "gran cap d'aquesta trama" i que la seua relació amb l'empresari Augusto César Tauroni "sembla evident" que venia d'abans que l'expolític del PP aterrara en la Conselleria d'Immigració i Ciutadania del Govern de Francisco Camps. "S'han desviat diners de forma llastimosa", conclou.

El lletrat ha desgranat gran part dels ingressos desviats dels fons de la cooperació valenciana a comptes bancaris de la trama als Estats Units i ha analitzat el paper central de la Fundació Hemisferio, un quiosquet organitzat per a contrarestar a les ONGD que no eren de l'òrbita de la conselleria. També ha criticat que diversos lletrats de les defenses han interrogat durant el judici "de forma amenaçadora" a testimonis que van denunciar irregularitats fent referència a la "vida familiar i privada". A més, denúncia la "criminalització" que ha patit la Coordinadora d'ONGD. "La cooperació era democràtica fins que va arribar Blasco", ha dit l'advocat.

Al final de la intervenció, nombrosos assistents pròxims a la Coordinadora d'ONGD han aplaudit vehementment l'exposició del lletrat. El tribunal ha retret aqueixos aplaudiments -"s'han equivocat de fòrum", ha dit el magistrat José Antonio Mora Alarcón- i ha amenaçat amb desallotjar la sala si es reproduïen.