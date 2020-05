La macrocausa fallida del forat de 130 milions de la Fórmula 1: batalla de la Generalitat contra Anticorrupció perquè no tanque dues peces més

Batalla legal en els jutjats de València entre la Fiscalia Anticorrupció i la Generalitat Valenciana pel forat de 130 milions d’euros de la Fórmula 1 a València. Aquesta setmana l’Audiència Provincial de València va decidir tancar a petició de la Fiscalia Anticorrupció la investigació del Jutjat d’Instrucció número 2 sobre la compra per un euro de l’empresa privada Valmor per part de la Generalitat i amb un deute de més de 30 milions d’euros, quan governava el PP.

A proposta també del ministeri públic, l’Audiència també va tancar les perquisicions obertes en el Jutjat d’Instrucció número 17, en aquest cas pels sobrecostos de 25 milions d’euros en la construcció del circuit urbà.

La Fiscalia Anticorrupció va iniciar entre el 2014 i el 2015 unes quantes investigacions que embolcallaven el gran esdeveniment que es va celebrar a València entre el 2008 i el 2012. Després d’anys d’instrucció i l’eixida del fiscal que va iniciar les causes, l’ara magistrat del TSJ Vicente Torres, el ministeri públic ha sol·licitat el tancament de dues de les peces investigades en el Jutjat número 2 i la causa del 17. Tres dels quatre procediments.

En un dels casos, el de les negociacions de la Generalitat amb el magnat de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, en què està imputat l’expresident de la Generalitat Francisco Camps, Anticorrupció va arribar a demanar el processament del polític, però va canviar de criteri i posteriorment va demanar l’arxivament, que va secundar el Jutjat d’Instrucció número 2. Un recurs de l’Advocacia de la Generalitat davant l’Audiència de València va provocar la reobertura de la investigació perquè se sol·licitaren nous informes. La peça continua viva.

Però aquesta no ha sigut l’única topada entre l’Advocacia de la Generalitat i Anticorrupció. En la causa arxivada aquesta setmana sobre l’assumpció del deute d’una empresa privada per part de la Generalitat, la Fiscalia va demanar l’arxivament de la causa i els lletrats de l’Administració autonòmica, personats com a acusació particular, en demanaran la reobertura.

El crebant per a les arques per aquest cas supera els 30 milions, perquè el Govern Valencià amb Alberto Fabra al capdavant va comprar per un euro una empresa privada que havia generat un deute milionari per l’organització del gran premi de Fórmula 1. Es van socialitzar les pèrdues, però no hi han vist delicte.

La Fiscalia Anticorrupció també va demanar el sobreseïment de la causa pels sobrecostos del circuit de la Fórmula 1 en què també estava imputat l’expresident Francisco Camps. La titular del Jutjat 17 havia incoat procediment abreujat contra Camps, el seu exvicepresident Vicente Rambla i el seu exconseller d’Infraestructures Mario Flores, perquè considerava que hi havia indicis “suficients, sòlids i raonables i consistents” de la comissió de delictes.

El fiscal anticorrupció va demanar l’arxivament i el sobreseïment provisional de la causa perquè no hi observava delicte o estaven prescrits, i va exposar que “dir que la construcció del circuit als ciutadans no havia de costar un euro no és delicte”, però va ser denegat i va presentar recurs d’apel·lació.

La construcció del circuit que s’havia a pagar amb les aportacions privades va acabar constant a les arques 98 milions d’euros. La Generalitat encara paga en l’actualitat els préstecs d’aquella festa i va acusar Camps de malversar 55 milions. L’Audiència Provincial va estimar el recurs d’apel·lació contra la interlocutòria del Jutjat número 17 i va decretar el sobreseïment provisional de les actuacions i l’arxivament al juliol del 2019.

La més lenta

Continua oberta la peça número 3, que s’instrueix en el Jutjat d’Instrucció número 3 de València i que investiga els contractes de Circuit del Motor, l’empresa pública que gestiona el circuit de Xest i que es va utilitzar per a pagar despeses de la Fórmula 1 quan va deixar de ser Valmor l’organitzadora. Hi ha una desena d’imputats des del maig del 2018, entre els quals està l’exdirector general de la societat pública Julio García, germà de l’exdirector general d’RTVV en aquests moments jutjat per la Gürtel, Pedro García, i uns quants professionals i dos lletrats de Broseta Abogados. Una peça que també continua viva i que, de moment, no enfronta la Fiscalia i l’Advocacia de la Generalitat.