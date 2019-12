El promotor del macrocentre comercial de Paterna segueix la seua ofensiva perquè li deixen construir mentre ven altres projectes a Espanya

Intu Mediterrani, el macrocentre comercial de 375.000 metres quadrats edificables que un inversor britànic pretén desenvolupar en l'antic camp militar i el paratge de La Mola ha dividit a la societat valenciana. Compromís i Podemos han mostrat el seu rebuig a la seua posada en marxa, mentre el PSPV no ha aclarit la seua postura i manté que ha de ser la legalitat la que regisca en la seua tramitació. PP i Ciutadans s'han mostrat obertament favorable a la seua construcció, encara que en tres anys de govern (2012-2015) els d'Isabel Bonig no van ser capaços articular un procés que garantira la seua posada en marxa.

Paterna, governada pel PSPV, vol el macroprojecte coste el que coste, mentre que municipis limítrofs com Manises o la mateixa València, de Compromís, veuen amb recel un macrocentre comercial que podria fer saltar per l'aire el ja erosionat per les compres per internet sector comercial valencià. Fins als sindicats, CCOO i UGT, tenen postures oposades en aquest debat.

Mentre la societat valenciana es polaritza davant aquest tema, és molt difícil conciliar acords, l'inversor britànic Intu realitza grans operacions en altres zones d'Espanya que obrin més interrogants sobre les seues intencions i el seu futur. Intu ha venut recentment per 475 milions la seua joia de la corona a Espanya, Puerto Venecia a Saragossa, el complex comercial més gran del país. També vol traspassar a un fons alemany Intu Astúries.

Intu segueix avant amb els tràmits per a construir a Màlaga algun projecte similar a Puerto Venecia i al que vol projectar a Paterna. En 2017, la multinacional britànica va adquirir el centre comercial Xanadú a Madrid.

Aquests moviments, sobretot les vendes milionàries, s'han justificat com a intents de fer caixa per a anar reduint deute. Voldran fer el mateix a Paterna? I a Màlaga? En el cas de Puerto Venecia, Intu ha estat cinc anys amb el projecte i ha eixit amb una bona venda a fons d'inversió, la qual cosa denota que la seua intenció tampoc és de permanència si no de rendibilitzar un projecte que, en el cas de València, podria canviar tota la geografia comercial de la capital valenciana i la seua àrea metropolitana.

Recentment, Intu va aconseguir una victòria moral contra el Govern valencià, en aconseguir que el Tribunal Superior de Justícia valencià desmuntara l'informe administratiu que va tombar el seu projecte inicial. Això els ha portat a presentar un nou pla amb menys volumetria i "més sostenible" amb el qual pretenen superar l'oposició de les conselleries d'Emergència Climàtica i Infraestructures. Amenacen amb demanar indemnitzacions milionàries si els tornen a donar un no per resposta.

Ofensiva mediàtica

A l'ofensiva política, administrativa i legal, se li ha sumat en els últims mesos una ofensiva mediàtica. Intu ha organitzat actes amb diversos mitjans de comunicació valencians sobre tot tipus de temes i als quals han assistit membres del Govern valencià. El que més friccions ha despertat entre els socis del Botànic ha sigut l'últim, al qual va acudir el conseller d'Infraestructures, Arcadi España. Podem -soci en el Consell de socialistes i Compromís- va emetre un comunicat públic en el qual va censurar l'actitud d'Espanya ja que el seu departament haurà d'emetre informes sobre la idoneïtat o no d'Intu Mediterrani.