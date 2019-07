El jutge processa per malversació l'exdirector de Canal 9 López Jaraba per pagaments a la productora de José Luis Moreno

El titular del jutjat d'Instrucció número 6 de Paterna, Juan Luis de la Rúa, processa l'exdirector general de l'extinta Ràdio Televisió Valenciana (Canal 9) José López Jaraba per malversació de cabals públics i administració deslleial pels contractes amb la productora Alba Adriática, del ventríloc i productor José Luis Moreno. El magistrat dóna al fiscal, les acusacions i les defenses deu dies perquè sol·liciten el sobreseïment o l'obertura de judici oral i presenten els seus escrits d'acusació.

El jutge instructor avala així la pericial independent sol·licitada per l'acusació exercida pel sindicat CGT, que conclou que es van abonar a la productora de Moreno 1.785.295 euros -una condonació de deute anterior- pel programa De un tiempo a esta parte quan en realitat el seu cost no superaria els 400.000 euros. El magistrat assegura que hi ha indicis racionals que Jaraba va assumir el valor del programa que va presentar la productora Alba Adriática "menyspreant qualsevol actuació per a contrastar si escau el seu vertader cost".

És més, afig el jutge, aqueixa "falta de qualitat d'aquests programes" realitzats per la productora de Moreno es demostraria pel fet que "quasi un any després de ser entregats" no s'havien emés. Entén el magistrat que tant l'informe pericial elaborat per Taxo i que va publicar eldiario.es com l'informe de la Sindicatura de Comptes sobre "les irregularitats" en la condonació del deute d'1,8 milions a canvi d'un programa són indicis suficients perquè s'haja d'obrir judici oral a José López Jaraba.

En l'ordre de processament el jutge qüestiona l'argument de López Jaraba per a desacreditar la pericial. "L'investigat no va aportar cap documentació que desacredite l'informe de la Sindicatura de Comptes ni el qüestionament que va plantejar de la pericial judicial practicada, tant sobre la possible circumstància personal d'un dels perits signants amb l'empresa Alba Adriática o el seu propietari -José Luis Moreno-, com respecte de la valoració de la mateixa del preu de mercat", explica el jutge en la interlocutòria.

Aquests arguments que rebutja el jutge sobre la idoneïtat dels perits són els mateixos que va utilitzar el productor José Luis Moreno en la seua versió dels fets. Moreno no està imputat ni ha sigut citat, de moment, en aquesta causa.

Però si el jutge obri judici sobre els contractes de Canal 9 amb Alba Adriática demana el sobreseïment per altres contractes amb la productora Triskel i el Vila-real Club de Futbol. En aquest cas, la televisió valenciana va pagar ingents quantitats de diners a una productora per reportatges contra el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero que ja havien sigut emesos en Intereconomía.

El sobreseïment d'aquesta part de la causa és el que diferencia les estratègies de dues de les acusacions. Mentre CGT, el sindicat que ha aconseguit que es processe Jaraba, acusarà l'exdirector general de Canal 9, Compromís recorrerà l'arxivament de la part de Triskel per a posteriorment també acusar. En aquest cas, aquest moviment de Compromís podria provocar que l'obertura del judici oral es retardara a l'espera de saber si el jutge també proposa que en el judici oral es vegen altres contractes.

D'altra banda, la Fiscalia Anticorrupció no va acudir a l'última declaració de José López Jaraba, mentre l'Advocacia de la Generalitat, que ha de vetlar pels diners públics desviats, no és clar que acabe acusant.