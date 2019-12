La Marató de València torna a superar els seus rècords

Ha donar una estirada en el quilòmetre 38 i ha marxat sol cap a la meta. L'etíop Kinde Atanaw Alawey, debutant en la prova, ha batut aquest diumenge el rècord de la Marató Trinidad Alfonso, a València, amb un temps de 2.03.51. El segon classificat, Kaan Kigen Ozliben, d'altyra banda, ha superat el rècord d'Europa amb un temps de 2.04.16.

En categoria femenina, la guanyadora ha sigut Roza Dereje, amb un temps de 2.18.30, seguida d'Azmera Abreha, amb un temps de 2.18.33.

Mentre discorria la Marató, l'ugandés Joshua Cheptegei, ha fet amb un temps de 26.38 en els mateixos carrers de València el rècord del món de la 10K, una carrera que s'ha celebrat de manera paral·lela. El corredor africà, que és l'actual campió del món de camp a través i dels 10.000 metres en pista, ha fet una carrera espectacular en la qual ha fulminat la plusmarca mundial que des de l'any 2010 tenia el kenià Leonard Patrick Komon amb 26.44 minuts marcats en la 10K d'Utrech.

Més de 30.000 persones, entre les dues proves (uns 25.000 en la marató i 7.000 en els 10 quilòmetres), han aprofitat un assolellada matí per convertir la ciutat, un any més, en la "capital del running". La Marató i la 10K, amb eixida i arribada en el recinte de la Ciutat de les Arts i les Ciències, han discorregut enmig d'un ambient festiu per un circuit urbà ja convertit en pol de referència internacional, com ho demostra el fet que hagen participat en la prova més de 10.000 corredors estrangers, procedents de 101 països.



La Marató de València, convocat per la Fundació Trinidad Alfonso i organitzat per la Societat Esportiva Correcaminos i l'Ajuntament de València, arribava enguany a la seua 39a edició.