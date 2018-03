Marcos Benavent: "Si s'investiga Ciegsa en els tribunals serà per alguna cosa"

"No respondré a cap de les seues preguntes". És l'única frase que Marcos Benavent, exgerente d'Imelsa, ha pronunciat aquest dilluns en la comissió d'investigació de l'empresa pública Ciegsa, responsable de la construcció de col·legis públics i barracons que ha deixat un forat milionari en les arques de la Generalitat.

L'autodenominat "ionki dels diners" ha hagut d'esperar més de mitja hora el seu torn de compareixença en la comissió d'investigació de les Corts Valencianes, temps suficient per a respondre de forma esquiva a les preguntes de la premsa. En els passadissos ha reconegut les "mossegades" en l'empresa pública i, encara que diu que no va veure "borses de diners", sí diu que va veure diners. Insistint en les comissions que presumptament cobraven els empresaris, ha dit: "Supose que, és clar, hi hauria de tot. Si estem ací per Ciegsa i estic en els jutjats també per Ciegsa, supose que seria per algun motiu".

"Si ells es cremen o no es cremen no ho sé, però jo no pose la mà al foc. Però ni per ell ni per ningú. M'estime molt les meues mans", ha dit en al·lusió a Alfonso Rus i Carlos Fabra, que la setmana passada van assegurar que posarien la mà en el foc per Francisco Camps. L'exgerent d'Imelsa i qui fóra mà dreta de Rus en la Diputació de València ha afirmat que molts eren coneixedors del finançament irregular del PP i de les pràctiques que Ricardo Costa va reconèixer en l'Audiència Nacional. Segons Benavent, seguint l'argument de Rus la passada setmana, en la Diputació no van contractar amb Orange Market i aquesta empresa "estava més amb el [partit] regional". "No sé si en el provincial es va fer alguna coseta", ha afegit.

Al març de l'any passat Benavent va acudir a una altra comissió d'investigació, la de les residències del model Blasco-Cotino. Allí, on tampoc va voler respondre a preguntes dels diputats però sí va carregar contra els dirigents del PP que foren els seus companys, li va advertir a la diputada Mónica Álvaro que quan el citaren a declarar per Ciegsa, parlaria. Aquest dilluns, ha assenyalat que no es creu les comissions d'investigació, per la qual cosa rebutja ser-ne partícep.