La policia local equipa amb màscares i guants als ‘riders’ de València per evitar contagis

Els riders, repartidors ciclistes a domicili de Deliveroo, Uber Eat o Glovo, s’han convertit en un dels símbols de la precarietat laboral en la coneguda com a economia de plataforma. La falta de recursos, la concentració de la càrrega de faena i, moltes vegades, el risc que suposa eixir a repartir quan plou a bots i barrals, converteix aquests treballadors en uns professionals de risc. Amb la propagació del coronavirus, el seu ús s’ha tornat més sensible i el seu contacte amb alguna persona infectada pot convertir-los en una població de risc i en un catalitzador per a l’expansió del virus.

Per ajudar aquests repartidors ciclistes a domicili, la Policia Local de València ha donat a l’associació Riders por Derechos 200 màscares, 600 guants i 20 gels desinfectants. La intenció, protegir els treballadors, però també la població a qui serveixen, expliquen fonts de la Regidoria de Seguretat Ciutadana

El material l’ha lliurat el cap del cos de policia José Vicente Herrera i el comissari Martí a un dels membres de l’associació. Riders por Derechos ha procedit a entregar el material a tots els ciclistes repartidors interessats.

Denis, de Riders por Derechos, assegura que les empreses per qui treballen no els han dotat de material de seguretat per al repartiment. “Envien un correu en què et diuen que et pagaran el material que et compres i un telèfon en què no t’atenen. Però, de moment, no ens han abonat res”, explica aquest representant del sindicat.

Aquest repartidor ciclista apunta que Uber Eat els ha dit que cobreix 25 euros de material, “però només la màscara bona ja et costa 35 euros”. Cal recordar que, llevat de Just Eat, les plataformes treballen amb empleats per compte propi i uns quants jutjats i la inspecció de treball ja han decretat que són falsos autònoms.

Aquest rider afirma que han baixat les comandes amb la crisi del coronavirus, però ha augmentat el nombre de ciclistes a les portes dels restaurants. “Ens han promés complements i bons pel risc que no han complit. Estan fent promocions del coronavirus per a ajudar els restaurants, però no els riders”, denuncia.