Col·lectius veïnals i ecologistes demanen que es paralitze l'ampliació nord del port de València

La plataforma 'Litoral per al Poble', integrada per una quinzena de col·lectius veïnals i ecologistes, entre ells, la Federació de Veïns de València o Ecologistes en Acció, ha sol·licitat aquest divendres una moratòria "urgent" del projecte d'ampliació nord del port de València.

L'entitat ha exigit també que el projecte incloga una avaluació d'impacte ambiental per procediment ordinari, llarg i detallat, en lloc d'acollir-se al realitzat en 2007, en haver-se modificat substancialment el projecte, com va informar eldiario.es, pel canvi d'ubicació de la terminal de creuers.

A més, ha demanat que s'òbriga un debat social sobre la conveniència d'aquesta ampliació per les seues "conseqüències irreversibles" amb l'objectiu que la ciutadania puga participar i decidir i no solament una comissió tècnica de l'Autoritat Portuària de València (APV).

La plataforma ha sol·licitat també una reunió amb l'alcalde de València, Joan Ribó, per a tractar tots aquests importants assumptes.

L'entitat ha recordat que el projecte d'ampliació nord del Port de València "pràcticament duplicarà la seua capacitat, tindrà un profund i irreversible impacte i molt serioses implicacions, no solament econòmiques, socials i ambientals, sinó que condicionarà per sempre el model de ciutat i la seua àrea metropolitana ignorant la situació d'emergència deguda al canvi climàtic".

Segons ha denunciat, "el port actua d'esquenes a la ciutat, li amaga les possibles repercussions i posa en marxa un procés accelerat interessadament, fins al punt que es podria arribar a decidir sobre la qüestió a la fi del juliol pròxim, només per una comissió tècnica obviant un procés d'informació i debat públics sobre la conveniència d'aquesta ampliació".

A més ha criticat que un consell d'administració reduït "no hauria d'aprovar una decisió d'aquesta transcendència, de conseqüències irreversibles, sense vindre precedida d'una major transparència i explicació sobre les implicacions que es deriven en un futur immediat".

Per a 'Litoral per al Poble', "l'augment de l'activitat econòmica no pot ser coartada per a executar infraestructures d'aquesta magnitud sense avaluar els impactes negatius que tindrien, no soles sobre el territori, sinó també en la qualitat de vida i en la salut de tot el veïnat del municipi".

La plataforma recela que l'actuació servisca com a excusa per a habilitar un accés nord i s'ha preguntat si serà a través d'un túnel submarí o per la ciutat.