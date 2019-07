El Consell afirma que el pla per a regenerar les platges afectades pel port de València no serà efectiu

El projecte de 'Regeneració de les platges de El Saler i la Garrofera (València)' que la Demarcació de Costas de València, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha tret a informació pública durant 30 dies, amb el seu corresponent estudi d'impacte ambiental, no convenç al Govern valencià ni a l'Ajuntament de València malgrat suposar una inversió de 28,5 milions d'euros.

Com ha informat eldiario.es, l'actuació preveu "la restitució de la línia de riba actual a la seua posició l'any 1965 mitjançant l'abocament de 2,4 milions de metres cúbics d'arena procedent d'un jaciment submarí situat enfront del litoral valencià i la prolongació de la Gola del Puchol que permetrà el suport del material abocat".

D'aquesta forma, "l'ample de platja seca es veurà incrementat fins a 70 metres en les seccions més compromeses i per tant suposarà la protecció del Parc Natural de l'Albufera situat en el extrasdós de les platges objecte de l'actuació", en concret, les de l'Arbre del Gos, El Saler i la Garrofera.

El mateix projecte inclou les aportacions sol·licitades per organismes o administracions interessades, entre elles la Conselleria de Medi Ambient i el propi Consistori.

Les del departament del Consell són les més contundents en afirmar que el projecte no serà efectiu, almenys com a solució definitiva.

Segons l'escrit, el qual assenyala les successives ampliacions del port de València com a principal causant de la reculada de les platges del sud, "les actuacions proposades bàsicament alentiran o paralitzaran, però sempre de forma temporal, l'erosió litoral causada per la dinàmica dels corrents marins, amb la seguretat que a curt o mitjà termini es necessitarà realitzar de nou operacions similars". A més, afig que "no és una solució de caràcter definitiva al problema que es pretén resoldre".

L'informe estableix que s'ha d'abordar de forma conjunta l'erosió de la costa entre el port i la desembocadura del riu Xúquer a Cullera i s'ha de tindre en compte la incorporació d'arena i fangs de les goles de l'Albufera a les platges més afectades.

També adverteix que cap de les alternatives plantejades com a possible solució en el document previ compleixen amb el requeriment del decret 96/1995 del Govern valencià, el qual estableix que s'han d'evitar les construccions "que generen una modificació de la dinàmica litoral actual i en conseqüència puguen alterar la morfologia actual de les platges i penya-segats".

En aquest sentit, qüestionen la prolongació de la Gola del Puchol plantejada: "Saber com s'executarà aquesta obra resulta clau per a determinar l'impacte que pot causar en el desguàs de l'Albufera".

En la mateixa línia, el servei de la Devesa-Albufera de l'Ajuntament de València considera que aquesta actuació "es considera el punt més important i el que pot tindre unes conseqüències negatives més greus ja que la prolongació de l'espigó agreujarà l'erosió de les platges més al sud de la Gola" i podria afavorir el seu tamponament amb arena, un problema que ja es dona en l'actualitat.

Des de l'esmentat servei municipal afigen que la prolongació de la Gola del Puchol requereix d'un estudi d'impacte ambiental individual i aconsellen que no s'execute aquesta part del projecte.