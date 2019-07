Iberdrola sol·licita la pròrroga del permís de la central nuclear de Cofrents, que caduca el 2021, fins a novembre del 2030

Tots els indicis i els moviments portaven a deduir que Iberdrola sol·licitaria una pròrroga de l’autorització de la central nuclear de Cofrents, la concessió de la qual acaba el 2021, però fins ara la companyia no s’havia pronunciat sobre aquest tema oficialment.

El director de la central, Tomás Lozano, va comparéixer al juliol de l’any passat en les Corts valencianes a petició del PSPV-PSOE i Compromís –amb el suport de Podem–.

Respecte a la possibilitat d’allargar la vida útil del centre, va assenyalar que és un debat polític en què ni la central ni Iberdrola entraran, encara que va considerar que l’energia nuclear és "necessària" per a "la transició del model energètic".

Quasi un any després, fonts de l’empresa han confirmat a eldiario.es que "al març, Enresa (empresa pública de gestió de residus radioactius) i els propietaris de les centrals nuclears van signar un protocol en què s’estableix un calendari de tancament ordenat del parc nuclear a Espanya, que està alineat amb l’horitzó temporal previst en el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC). El protocol fixa al novembre del 2030 el tancament de la central nuclear de Cofrents".

Iberdrola ha afegit que "sobre la base d’aquest marc, Cofrents procedirà a la renovació de la seua autorització d’explotació en els terminis que estableix la normativa", és a dir, entre enguany i l’any que ve, ja que s’ha de sol·licitar com a màxim un any abans de la data de caducitat del permís, el 2021.

No obstant això, la vida útil de la instal·lació caduca l’any 2024, per la qual cosa les mateixes fonts han afirmat que per a prolongar-la hauran d’escometre diferents millores: "L’explotació de les centrals nuclears porta associades inversions i actuacions en les seues diferents fases de vida amb l’objectiu d’abordar l’operació de manera segura i fiable", han assegurat.

Quant a l’execució del Magatzem Temporal Centralitzat (MTC), que va obtindre fa poc l’informe ambiental favorable per part del Ministeri de Medi Ambient, l’empresa ha avançat que les obres arrancaran "en les pròximes setmanes" i acabaran "en el segon semestre de 2020".