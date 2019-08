El 'birding', l'aposta valenciana pel turisme ornitològic

El turisme de sol i platja, amb ciutats costaneres massificades per centenars de milers d'estiuejants, és sens dubte el més conegut en la Comunitat Valenciana. No obstant això, no és ni molt menys l'únic. Existeixen un altre tipus de visitants, tant des d'altres llocs d'Espanya com des de l'estranger, que solen viatjar a terres valencianes. Entre aqueixos altres turistes es troben els qui busquen el 'birding' (birdwatching) o albirament d'ocells gràcies a la gran riquesa natural i l'elevat atractiu paisatgístic valencià que afavoreix aquesta pràctica.

La Comunitat Valenciana disposa d'amplis espais protegits inclosos en la Xarxa Natura 2000, amb 22 Parcs Naturals i 40 Zones d'Especial Protecció per les Aus (ZEPA). Així, hi ha tot tipus de paisatges, amb una varietat difícil d'aconseguir tant en la resta d'Espanya com a Europa, amb àrees muntanyenques amb més de 1.800 metres d'altura, boscos mil·lenaris, profunds canons riberencs, aiguamolls costaners i marjals.

Aquesta gran diversitat d'ecosistemes fa que es puguen observar més de 300 espècies diferents d'ocells al llarg de tot l'any -encara que la millor època per a veure les migracions són els mesos de tardor i primavera, especialment d'agost a novembre, quan el pas és més lent i es detenen per més temps en el territori valencià-.

La Comunitat Valenciana se situa estratègicament en les rutes migratòries entre el nord d'Europa i Àfrica, tractant-se d'una zona destacada de cria i d'hivernada amb un valor incalculable per la quantitat i diversitat de les espècies, la qual cosa el converteix en una destinació fascinant per als amants del turisme ornitològic. Entre les espècies que es poden observar es troben ocells com l'àguila de panxa blanca, el xarxet marbrenc, l'ànec capblanc, el martinet ros comú, la còlit negre, l'abellerol, la calàndria, l'hortolà cellard o el verderolet, entre altres).

Promoció a Regne Unit

Amb l'objectiu de promocionar aquest tipus d'activitats, Turisme Comunitat Valenciana assistirà -per quart any consecutiu-, a la British Birdwatching Fair, la principal fira internacional dedicada al turisme ornitològic que se celebra a Regne Unit entre el 16 i el 18 d'agost en la reserva natural de Rutland. Més de 23.000 persones està previst que visiten la fira per a conéixer noves destinacions ornitològiques i planificar els seus pròxims viatges. Es tracta de treballar un segment de la demanda que no solament és essencialment respectuós amb els valors naturals, sinó que desestacionalitza la temporada i presenta un significatiu poder adquisitiu.

En el moment actual, en el qual es constata una tendència a l'alça del turisme en espais naturals, la Comunitat Valenciana aposta pel turisme ornitològic com una oportunitat per a la desestacionalització de les destinacions de costa pròxims a espais naturals per promocionar les zones rurals d'interior, on la biodiversitat és també molt variada.

La Comunitat Valenciana alberga una bona representació d'ecosistemes com a muntanya mediterrània, pinedes, alzinars, rouredes, boscos de ribera, aiguamolls costaners, sistemes dunars, així com penya-segats costaners, que fa que es puguen observar una àmplia diversitat d'ocells, alguns dels quals són d'alt interés per a qualsevol afeccionat britànic o europeu ja que estan absents o pràcticament absents de la seua avifauna.