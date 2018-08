Un de cada quatre incendis forestals registrats en els boscos valencians en 2018 van ser intencionats

El 35,4% dels 277 incendis forestals declarats en les muntanyes valencianes entre gener i agost de 2018 es van originar per accidents o negligències, mentre que el 29,6% es van deure a la caiguda de llamps i el 24,5% van ser intencionats.

Així ho recull l'anàlisi del Grup Operatiu d'Investigació d'Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana, que ha investigat l'origen dels 277 focs ocasionats en la muntanya entre gener i agost d'enguany al territori: 145 a la província de València, 69 a Alacant i 63 a Castelló.

Després d'aprofundir en les causes, els experts han conclòs que un total de 98 incendis, el 35,4%, es van deure a accidents o negligències. Altres 68 focs (24,5%) van ser intencionats i 82 (29,6%) es van iniciar per la caiguda de llamps. Els 29 restants es troben en procés d'investigació, segons ha detallat la Conselleria de Medi Ambient.

La majoria dels incendis per llamps es van produir durant el mes de maig, un total de 20, i les primeres setmanes d'agost, amb fins a dotze focs forestals per aquesta causa meteorològica.

349 incendis al 2017

Durant 2017, el grup va investigar un total de 349 incendis -208 a València, 81 a Alacant i 60 a Castelló-, dels quals 265 van ser remesos a la Fiscalia: 154 a València, 73 a Alacant i 38 a Castelló.

En els últims cinc anys, el Grup d'Investigació d'Incendis ha analitzat les causes d'un total de 2.306 incendis forestals. Cada investigació genera un informe pericial de causa amb inclusió del resultat lesiu per a la naturalesa.

En cas d'obeir a causes humanes, els informes són sempre remesos a les fiscalies, mentre que en cas de mediar actuacions judicials contra els possibles autors es remet al jutjat competent, com a part de la funció de policia judicial genèrica que tenen atribuïts els agents mediambientals de la Generalitat Valenciana. Des del 2012, el departament ha remés informes d'un total de 1.735 focs a la Fiscalia.

Per altra banda, en els casos on l'actuació dels autors no revist caràcter de delicte, el departament de sancions de la Conselleria de Medi Ambient instrueix els expedients sancionadors per incendis forestals, de manera que els agents exerceixen la funció de policia administrativa en la matèria.

Més de 10.000 incendis en 23 anys

Des de 1995, els efectius del grup, amb la participació dels agents mediambientals valencians, han investigat i informat més de 10.000 incendis. Es tracta de la primera unitat especialitzada permanent d'aquestes característiques a Europa, destaquen des de la Generalitat Valenciana.

Aquest grup forma part dels equips de treball estratègics de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a la lluita contra els incendis forestals.

El Grup d'Investigació d'Incendis va ser constituït en 1994 i està integrat per 14 funcionaris del cos d'agents mediambientals valencians, que cobreixen la totalitat del territori.

Té com a missió principal la investigació de causes i motivacions dels incendis forestals i els seus connexos, així com captar i aportar informació útil per al funcionament del Pla de Vigilància Preventiva d'Incendis Forestals.