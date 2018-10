La gota freda deixa més de 164 litres a Almenara, rècord en 18 anys, i més de 540 emergències

L'episodi de gota freda d'aquest dijous ha deixat fins a 164 litres per metre quadrat a Almenara (Castelló), on no plovia tant en menys d'un dia des de l'any 2000, segons el balanç de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). En el conjunt de la Comunitat Valenciana, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 541 avisos relacionats amb el temporal.

Les precipitacions han provocat el desviament de dos avions de València a Alacant, el tancament del port de Castelló, la Pista de Silla i altres carreteres tallades, afeccions al trànsit de trens de Rodalia i la inundació de la via d'una estació de Metrovalencia. Davant la previsió adversa, més de 60 localitats i les tres universitats públiques de València i Castelló no faran classe aquest divendres, 19 d'octubre.

Durant tota la jornada, efectius de bombers s'han desplegat per a rescatar als ocupants de cotxes atrapats a Torrent (València) i Nules, Benicarló, La Llosa, la Vall d'Uixó i Almenara (Castelló) i intervindre davant l'acumulació d'aigües en habitatges i caigudes d'arbres en la calçada.

A Almenara, els 164 litres s'han registrat en tres hores i mitja. Es tracta del valor més alt de precipitació en menys de 24 hores registrat en aquesta localitat castellonenca des del 24 d'octubre del 2000.

Entre les últimes incidències, els bombers de la província de Castelló han rescatat sobre les 20.30 hores a una conductora atrapada per l'aigua en el seu cotxe en el municipi de Benicarló. Al final de la vesprada s'han mobilitzat per a assistir a diversos vehicles atrapats entre Almenara i La Llosa i a un altre amb quatre persones a l'interior en una rotonda de La Vall d'Uixó. En total, han actuat en 35 serveis fora de la capital i segueixen a última hora.

Només a Castelló de la Plana s'han registrat 60 incidències fins a les 19.30 hores; la més destacada, la caiguda d'un arbre en la Ronda Nord que ha tallat dos carrils abans de ser retirat pels bombers. També embornals obstruïts, xicotetes inundacions, basses d'aigua en calçada i tapes d'embornal descol·locades. Totes les vies i camins afectats a la ciutat han reobert al trànsit.

Paral·lelament, a València capital, entre les 14 i les 20 hores la Policia Local ha atés un total de 136 serveis: 93 per danys fortuïts per la pluja, 15 per avaries en semàfors, deu per accidents sense víctimes i sis per obstacles en la calçada, entre ells el d'un arbre caigut sobre l'avinguda Blasco Ibáñez.

Els bombers de l'Ajuntament de València també han intervingut en 24 incidències: sis per inundacions, quatre per xicotetes inundacions en edificis i altres quatre per branques caigudes en la calçada. A última hora continuen el desplegament per diverses localitzacions de la ciutat.

A la província de València, el Consorci de Bombers ha rebut aquesta vesprada 75 avisos per pluges, la majoria a les comarques de L'Horta Sud i Nord. Els efectius han intervingut en serveis com a rescats de vehicles atrapats i avariats i casos urgents d'inundacions; la resta d'habitatges s'atendran quan deixe de ploure. Per part seua, el Consorci d'Alacant no ha registrat incidències.

Carreteres tallades

Amb dades fins a les 20.30 hores, les carreteres tallades a València són la Pista de Silla en tots dos sentits, els passos inferiors de la V-31 a l'altura de Massanassa, la CV-414 entre Picassent i Torrent i els camins de l'entorn del barranc Carraixet, de Bétera a Vinalesa.

Els conductors han de circular amb precaució en trams de les CV-506 (Alzira), CV-525 (Algemesí-Alginet) i CV-563, en l'accés a la Llosa de Ranes des de la CV-41.

A la província de Castelló estan tallades al trànsit la CV-176 a l'altura de Castell de Vilamalefa, del quilòmetre 4.700 al 5.720, i la CV-213 de Navaixes a Algímia d'Almonesir, a l'altura de Matet en el quilòmetre 15,050. L'última a tancar el trànsit ha sigut la N-340, a l'altura d'Almenara, entre els quilòmetres 941 i 952.

Desviament d'avions i interrupció de trens

Prèviament, al llarg de la jornada, les pluges han provocat el tancament del port de Castelló --es troba en 'condició Charlie'-- i el desviament de dos avions de Ryanair a l'aeroport d'Alacant que tenien previst aterrar a València.

El trànsit ferroviari també s'ha vist afectat entre Almenara i Moncofa (Castelló) per les condicions meteorològiques adverses de la zona. La circulació de la línia C3 de Rodalia València està interrompuda entre les estacions de València Font de Sant Lluís i València Sant Isidre, per la qual cosa Renfe ha establit transbords per carretera entre ambdues estacions per als viatgers afectats.

Metrovalencia, amb interrupcions en punts de la Línia 1 durant la vesprada i la inundació de la via des de la Font de l'Almager fins a Vilanova de Castelló, ha restablert el pas dels combois de tota la xarxa a les nou de la nit.

Suspensió de classes i del torn de Ford

Respecte a l'activitat educativa, més de 60 centres han suspés les classes per a aquest divendres, igual que les universitats de València (UV), Politècnica de València (UPV) i Jaume I (UJI) de Castelló, on la Conselleria d'Igualtat ha suprimit l'activitat de 59 centres d'atenció diürna. Els jutjats sí que obriran les seues portes, ja que el TSJCV no ha decretat dia inhàbil.

Per part seua, la planta de Ford a Almussafes (València) ha acordat suspendre el torn de nit d'aquest dijous per a evitar els desplaçaments dels prop de 2.000 empleats que treballen en aquest horari, de deu de la nit a sis del matí.

L'Albufera, zona més afectada

Segons les estimacions del radar de València, la zona amb major precipitació acumulada a la província és l'entorn del parc natura de L'Albufera, entre les localitats de Catarroja, Silla, Almussafes, Sollana i Les Palmeres.

A les nou de la nit ja quasi no plovia a la província de València, com estava previst i canalitzat pel màxim de vent en capes baixes. Aquest fenomen actua com a rector de les precipitacions, per la qual cosa les més intenses es registren a última hora entre La Vall d'Uixó i Borriana, detalla l'Agència de Meteorologia.

A l'entorn de Peníscola i la Serra d'Irta hi ha un nucli de precipitació de caràcter intens, ja que des de les 21 hores cau tempesta en gran part de la província de Castelló. Es tracta dels moments més adversos del temporal i així seguirà segurament de matinada.

Després del seu pas per València, la zona de més intensitat de precipitació segueix així el seu moviment cap al nord, a la província de Castelló, que segueix en avís roig (risc extrem) aquest divendres. L'alerta baixa a taronja (important) a València i a verd (sense risc) a Alacant.