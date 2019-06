Els jutjats condemnen per estafa en un any 485 usuaris de Metrovalència per colar-se sense bitllet i no pagar la multa

Els que viatgen sense bitllet en el metro i el tramvia de València que no abonen la corresponent multa de 100 euros quan són sorpresos pels interventors i agents no queden impunes.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha informat a eldiario.es que al llarg del passat any va sumar un total de 485 sentències favorables sobre les denúncies presentades contra viatgers que van accedir la xarxa de Metrovalència sense el corresponent títol de viatge i que no van pagar la corresponent sanció. Aquesta xifra suposa un increment del 26% respecte a l'any 2017.

A aquesta xifra cal sumar-hi els 275 acords aconseguits, abans de la celebració del judici, per a fer efectiu el pagament del suplement, un 42% més que l'any anterior.

Fontes de l'entitat han recordat que des d'abril del 2018, la multa per viatjar sense títol de transport ha passat de 50 a 100 euros: "Les persones a les quals se'ls estén aquest suplement de 100 euros tenen un termini de pagament de 30 dies naturals, amb el descompte del 50% dins dels primers 15 dies".

Així, una vegada superat aquest procés, i en cas d'impagament, es procedeix per part d'FGV a la presentació de la corresponent denúncia per estafa. Tant l'Audiència Provincial de València, com la d'Alacant, vénen considerant, en la majoria de les seues sentències, com a autors d'un delicte lleu d'estafa els viatgers que utilitzen els serveis d'FGV sense títol de transport vàlid, tot confirmant així els pronunciaments judicials dels Jutjats d'Instrucció.

Les penes imposades consisteixen habitualment en el pagament d'una indemnització a FGV, així com ales multes pertinents conforme al codi penal. En algun supòsit s'ha establit l'accessòria prohibició d'accés als trens de l'empresa pública.

Com a conseqüència dels controls realitzats en les unitats de metro i tramvia de València, FGV va posar en 2018 un total de 8.033 multes a viatgers que no disposaven del títol de transport corresponent, un 6% menys que en 2017.

Les sancions corresponen a persones que viatgen sense el títol de transport, no l'han validat a l'entrada, el títol no compleix les seues condicions de validesa, té un contingut il·legible totalment o parcialment, ha caducat o correspon a una zona diferent a la del viatge realitzat.

També es considera frau el d'aquelles persones que viatgen amb una targeta de transport personalitzada suplantant el seu titular o contravenint qualsevol altra norma d'ús, així com els qui han recarregat el seu títol de transport en una targeta sense contacte de manera fraudulenta.

En 2018, FGV va realitzar un total de 2.964 controls en Metrovalència que van permetre realitzar labors d'intervenció a un total de 727.276 viatgers.

Com a resultat d'aquests controls en Metrovalència l'any passat es va registrar un índex de frau del 2,69%, davant del 2,74% obtingut en 2017.

Aquest percentatge representa la mitjana dels viatgers que accedeixen de manera irregular als trens i tramvies i que són detectats en els controls que de manera constant realitza FGV.