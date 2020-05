Una miniparcel·la sense amo frena la rehabilitació de la casa del Rellotger i la construcció de l’edifici annex

La millora i la posada en valor d’una de les zones més monumentals i transitades pels turistes que visiten València, com és l’entorn del Micalet, s’ha vist frenada per la crisi sanitària del coronavirus.

L’Ajuntament de València va aprovar el mes de novembre passat el projecte d’execució per a la rehabilitació i la consolidació de la Casa del Rellotger i la construcció d’un edifici annex de nova planta.

No obstant això, segons han explicat fonts de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana, el projecte està pendent de l’expropiació d’una parcel·la menuda de 17 metres quadrats, la propietària de la qual va faltar i no té cap altre amo conegut.

Davant aquesta situació, el consistori va iniciar el procés d’expropiació forçós en els jutjats, més farragós pels terminis i els tràmits que cal complir quan una parcel·la no té propietari, per les garanties que s’han d’atorgar. El tràmit, no obstant això, va quedar interromput, ja que la crisi sanitària va interrompre l’activitat judicial, també en els casos de les expropiacions, per la qual cosa estan a l’espera que es reprenga l’activitat.

El nou edifici al costat de la casa del rellotger

Segons va comentar la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà quan va presentar el projecte, la intervenció resol “anys de degradació i abandó de part del patrimoni històric”, alhora que es “recupera la trama històrica” en l’àmbit d’actuació comprés entre els carrers de Brodadors, del Rafal de Brodadors, de la Pujada de Toledà i del Micalet.

L’ús del nou immoble encara no està definit i les obres, una vegada es resolga l’expropiació i puguen engegar-se, tindran un termini d’execució d’11 mesos i un pressupost de 970.000 euros.

La Casa del Rellotger està inclosa a l’entorn del bé d’interés cultural (BIC) de la Basílica de la Mare de Déu i en l’àmbit del Pla Especial de Protecció dels Entorns BIC de Ciutat Vella.

El nou edifici, el disseny del qual va suscitar divisió d’opinions en alguns col·lectius pel seu caire més modern, es construirà en continuïtat amb la Casa del Rellotger, i alliberarà la cantonada entre el carrer de Brodadors i el del Rafal de Brodadors, on es recuperen les alineacions construint un llenç neutre que matisarà la transició entre l’espai urbà de l’interior i l’exterior de l’illa.