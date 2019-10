Dos mesos sense resposta del Govern sobre la nova avaluació ambiental de l'ampliació del Port de València

La callada per resposta. És l'única cosa que ha obtingut fins ara la consellera d'Emergència Climàtica de la Generalitat Valenciana, Mireia Mollà, des que el passat 2 d'agost remetera una carta al Ministeri de Transició Ecològica que dirigeix la socialista Teresa Ribera, sol·licitant que es pronunciara sobre si l'ampliació del Port de València requereix d'una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) que substituïsca la del 2007, a causa de les modificacions que ha patit posteriorment un projecte que és objecte d'un intens debat.

En la missiva, Mollà demana "una anàlisi i la sol·licitud d'ofici d'una nova DIA". No obstant això, dos mesos després, no hi ha hagut resposta per escrit, segons han confirmat fonts de la conselleria.

Qui sí que es va pronunciar verbalment aquest dimecres va ser el ministre de Foment i màxim responsable per tant de Ports de l'Estat, José Luis Ábalos, que va assistir a l'acte institucional del 9 d'Octubre.

Ábalos va garantir que el Govern "farà el que haja de fer des del punt de vista legal", per a la qual cosa estudiarà "si realment és necessària o no" una nova declaració d'impacte ambiental que substituïsca la "vigent" del 2007,

El ministre va posar l'accent que "no hi ha declaracions simplificades", ja que posar en marxa una nova DIA significaria "anys" de procés en el cas que "una administració pose o no pegues".

A més, va defensar que fins llavors el seu posicionament es basa en aconseguir que l'ampliació del port "combine racionalment i responsablement el creixement econòmic i la sostenibilitat, que no són incompatibles". "Li interessa a València i a la Comunitat Valenciana", va asseverar.

La postura del ministre xoca amb la que va defensar l'any 2007 com a membre del grup municipal socialista amb Carmen Alborch al capdavant. Llavors, van exigir des de l'Ajuntament de València que l'ampliació es realitzara a Sagunt, fins al punt que van presentar al·legacions contra l'actual ampliació del Port de València.

La conveniència de l'expansió del recinte portuari per la capital valenciana ha evidenciat una fractura entre el PSPV-PSOE i Compromís, socis de Govern tant a l'Ajuntament de València com en la Generalitat Valenciana, on a més un altre soci com Unides-Podem també s'ha posicionat en contra de l'ampliació.

De fet, dimarts passat 8 d'octubre, tota la cúpula de Compromís va sol·licitar públicament la paralització de la tramitació de l'adjudicació del projecte a la naviliera MSC fins que el Ministeri de Transició Ecològica es pronuncie sobre si és preceptiva una nova DIA.

Al mateix temps, el portaveu socialista en les Corts Valencianes, Manolo Mata, va afirmar que paralitzar l'ampliació del port i condicionar-la a una nova DIA "no és una postura adequada".

Per al dirigent socialista es tracta de "un tema tècnic, no de voluntarisme polític ni de 'bonisme", per la qual cosa va demanar que se siga "mesurat" i no s'espante els possibles inversors, al mateix temps que s'aposte per "una ciutat sostenible, diversa, plural, que puga créixer econòmicament però sense destrossar el seu medi ambient".

Mata va recordar que les obres d'abric del recinte es van acabar en 2012, per la qual cosa l'afecció a les platges de la Malva-rosa i El Saler "és la que és" des d'aqueix any i no hi ha una nova afecció.

Els canvis en el projecte

Com ha informat eldiario.es, l'actual DIA data de l'any 2007 i posteriorment a la seua aprovació el projecte d'ampliació ha patit canvis importants.

Projecte que ha eixit recentment a concurs.

En concret, la segona fase de les obres suposarà l'eliminació de diferents recintes ja construïts (moll de creuers i contradic d'abric principalment) i finançats en part amb 74 milions de fons de cohesió europeus, la qual cosa podria suposar una penalització de la Comissió Europea. A més, l'actual dic d'abric es prolongarà 500 metres.

L'objectiu de la modificació del projecte és dedicar tota l'ampliació nord al trànsit de contenidors, fet que implica el trasllat de la terminal de creuers del seu actual emplaçament a les drassanes de Vicente Boluda i al seu torn una sèrie de modificacions per a guanyar superfície útil.