8M: mobilització de dones contra les polítiques masclistes de l’extrema dreta que aspira a entrar en les institucions valencianes

Sota el lema general de la vaga, ‘Si nosaltres parem, es para el món”, el moviment feminista valencià ha convocat les dones a manifestar-se al crit de “Davant de la barbàrie, lluita feminista”. Enguany té el repte de superar la jornada històrica del 2018, amb mobilitzacions sense precedents per a celebrar el Dia Internacional de la Dona.

El moviment feminista crida a la manifestació contra les diferents maneres que té el masclisme de perjudicar la població: l’assetjament, la violència de gènere, la bretxa salarial, la desigualtat en el treball no remunerat... Però enguany hi ha un extra que no es donava en altres convocatòries: l’amenaça de l’extrema dreta. Poques setmanes després que a Andalusia la formació ultradretana Vox entrara en el seu parlament, les associacions feministes van convocar rodes de premsa en tot l’Estat per a denunciar les proclames de la formació de Santiago Abascal. Amb el lema “Ni un pas arrere” es va redactar un text contra les polítiques que busquen retrocedir en la defensa de les víctimes de violència masclista i les organitzacions que neguen l’existència d’una violència estructural cap a les dones.

La ultradreta, que aspira a entrar per primera vegada en les institucions valencianes en les eleccions autonòmiques i locals, llança missatges contra les lleis de violència de gènere, considera que criminalitzen els homes, ha organitzat una caça de bruixes en la Junta d’Andalusia i creu que el 8 de març és una “pantomima subvencionada”. I a vegades, la dreta tradicional compra aquests arguments. El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciat que el seu partit no acudirà a la manifestació per discordances amb el text proposat. “Ha de ser el dia de totes les dones, un dia en què ens unim en una causa comuna i que no siga una jornada contra ningú”, enuncia el partit.

Amb aquest panorama, el repte del moviment feminista és construir un front contra les polítiques i els discursos que van directament en contra dels drets de les dones. Aquest 8 de març serà el termòmetre per al 28 d’abril.

Vaga laboral, estudiantil, d’atencions i de consum

El moviment feminista ha convocat la protesta en diversos fronts. Hi haurà vaga laboral, amb aturs de 2 i 24 hores, segons el sindicat; vaga estudiantil, en instituts i universitats; vaga d’atencions i vaga de consum.

Sandra Gómez, secretaria general del PSPV en Valencia, con la 'geganta' de Carmen Alborch

La política valenciana, a mig gas

Les dones que formen part d’executiu autonòmic van anunciar que secundarien la vaga d’aquest divendres i no acudiran al ple del Consell. La vicepresidenta, Mónica Oltra, no respondrà a les preguntes de la premsa ni llegirà els acords presos i donarà la part proporcional que li correspondria per sou a una ONG. En Esquerra Unida, la representant de la formació, Rosa Pérez Garijo, també farà vaga i no tindrà agenda política. També les diputades de Compromís i Podem, que no faran campanya.

El PSPV, que secunda les propostes, recupera la figura de la ‘geganta’, en homenatge a la difunta Carmen Alborch.

Programació especial d’À Punt

Els principals espais de la televisió pública valenciana estan presentats per dones que secunden la vaga. Aquest escenari ha mogut la direcció de la televisió a elaborar una programació especial per al Dia Internacional de la Dona amb unes quantes estrenes i no s’emetran els dos magazins habituals.

La televisió pública dedicarà un episodi de Valentes a Carmen Alborch, històrica política feminista del PSOE, que va morir l’octubre passat. En prime time, estrena dos documentals en què participa: En la bretxa, una producció de Barret Films sobre la bretxa salarial, i Motherhood, de Suica Films, sobre la maternitat i l’opció de no ser mare. També un especial Generació del 81 sobre primeres dones policies de València i la pel·lícula La condesa rebelde sobre la vida d’Emilia Pardo Bazán.