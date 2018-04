El ionqui dels diners assegura davant el jutge d'Imelsa que es repartia "mossegades" en sobres en restaurants amb Rus, Caturla i Betoret

L'exgerent d'Imelsa i autodenominat 'ionqui dels diners', Marcos Benavent, ha declarat aquest dimecres al jutge del Jutjat d'Instrucció número 18 de València que investiga el presumpte pagament de comissions il·legals a canvi d'adjudicacions de Ciegsa, que es repartien "mossegades" en sobres en restaurants entre l'expresident de la Diputació de València, Alfonso Rus; l'exsecretari autonòmic d'Educació, Màxim Caturla; l'expresident provincial del PP i diputat autonòmic, Vicente Betoret, i ell mateix.

Segons ha pogut saber Europa Press, Benavent, la compareixença del qual s'ha posposat en diverses ocasions, s'ha ratificat en anteriors declaracions, ha confirmat que es falsejaven contractes en l'empresa pública de construcció de centres educatius i que es cobraven comissions il·legals i "mossegades" a determinades empreses.

El 'ionqui dels diners' ha assenyalat que ell no estava dins de Ciegsa i, per tant, desconeixia el funcionament intern de l'empresa, però ha dit que era l'expresident de la Diputació qui li enviava a cobrar aqueixes comissions a les empreses. Personalment, ha admès que va cobrar de dos, entre elles, Cleop, i ha al·legat no saber res de la resta d'empreses.

Quant al cobrament d'aqueixes mossegades, ha relatat que es repartien posteriorment en menjars que se celebraven en restaurants, en sobres, entre Rus, Caturla, Betoret i ell mateix. I ha dit així mateix que ell portava diners a l'exsecretari autonòmic d'Educació al seu despatx.

Caturla va negar qualsevol irregularitat

Màxim Caturla, que va declarar la passada setmana davant el jutge, va negar qualsevol tipus d'irregularitat en les adjudicacions a empreses per a la construcció de col·legis i va descarregar en els tècnics la responsabilitat de les decisions i treballs realitzats.

Al costat de Caturla i Benavent, en aquesta peça d'Imelsa tenen la condició d'investigats per suborn, prevaricació i malversació Alfonso Rus; quatre tècnics de Ciegsa i els responsables de mercantils adjudicatàries Cleop, BM3 i Dragados.

En aquesta peça el jutge investiga l'adjudicació de contractes sense respectar els principis de legalitat, concurrència efectiva, imparcialitat i proscripció de l'arbitrarietat amb la finalitat d'afavorir contractualment a determinades empreses en l'adjudicació d'obra pública a canvi de comissió o obsequi.

Finalitat de lucre

Aqueixes irregularitats en la contractació entre 2003 i 2007 podrien tenir una "finalitat de lucre que podria tenir el seu origen o propòsit en el finançament d'un determinat partit polític o alternativa o conjuntament a açò, en el propi lucre personal, ja confessat pel principal investigat en aquesta causa", Marcos Benavent, segons exposava el jutge en la seua interlocutòria.

Respecte dels tècnics, el jutge investiga si pogueren haver col·laborat donant una cobertura d'aparent legalitat a decisions que venien a estar establides arbitràriament i per endavant, i si van justificar sobrecostos sobre una base fictícia o freturoses de vertadera justificació per a obtenir més finançament o compensar econòmicament a les empreses que pagaven comissions amb el consegüent perjudici econòmic per a l'erari públic de la Generalitat.

L'informe policial arreplega indicis delictius respecte a les següents obres o adjudicacions: IES número 4 de Torrevella, adjudicat a Cleop; IES la Llosa de Ranes i IES Xirivella; IES El Cabanyal, adjudicat a BM3; CEIP número 5 de Borriana, a la UTE BM3-Dragados; i CEIP 7 de Santa Pola a una altra UTE de les mateixes empreses.

Afirmacions "radicalment falses"

Betoret ha anunciat aquest dimecres la interposició d'una querella contra l'exgerent d'Imelsa per les seues afirmacions "tendencioses, intencionades i radicalment falses". El diputat popular ha assegurat a través d'un comunicat que aquestes declaracions "solament persegueixen el dany personal i el desgast del Partit Popular" i que responen a la voluntat de l'exgerent d'Imelsa de "intoxicar" el procediment judicial.

També ha volgut deixar "molt clar" que "mai" ha participat ni ha sigut testimoni d'"actuació alguna fora de la llei". Per tant, ha lamentat que l'exgerent d'Imelsa "no es guie per la veritat, sinó per qüestions mediàtiques per a poder desviar l'atenció de la seua responsabilitat en aquest procediment".