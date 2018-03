Venezuela, rutina no noticiosa

Diu Miquel Àngel Landete (Senior) que fa música americana en valencià i la veritat és que no resulta difícil trobar en la seua paleta sonora rastres del llegat de Neil Young i Crazy Horse o de referents més moderns com M. Ward, Will Oldham, Wilco o els Felice Brothers.

Tot i això, el fet que s'emmiralle en músiques d'altres no l’ha impedit crear una de les obres més personals i interessants del panorama actual amb una clara evolució des de la catarsi personal dels seus primers discos, com L’experiència gratificant (2009) amb cançons d’èxit com El signe dels temps,fins al compromís social dels darrers, com El poder del voler (2014) o Santo Parranto (2015).