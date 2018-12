El nombre de gossos potencialment perillosos creix a València i ja hi ha 15.000

L’incident que va patir la portaveu del grup municipal socialista i candidata a l’alcaldia de València, Sandra Gómez, quan va rebre unes quantes mossegades a les mans de dos gossos american stanford, raça catalogada potencialment perillosa, en interposar-se quan s’estaven barallant amb la seua golden, ha tornat a posar el focus sobre aquests animals.

Segons el Registre d’Identificació Animal (RIVIA) que gestiona el Col·legi de Veterinaris de València, la província té actualment 15.008 cans censats amb aquesta catalogació.

Encara que pot semblar una xifra elevada, es tracta tan sols d’un 4% dels 376.711 gossos registrats.

Per anys, en el que va de 2018 s’han registrat 2.436 altes, un 18% més que el 2013, any en què se’n van donar d’alta 2.066. A partir d’aqueix moment es produeix un salt i se’n comptabilitzen el 2014 un total de 2.413, moment en què la xifra fluctua amb canvis lleus tant a l’alça com a la baixa (2.696 el 2015; 2.611 el 2016; i 2.786 el 2017).

El RIVIA està vinculat al xip identificatiu que s’ha de posar obligatòriament a tots els gossos. Els veterinaris, quan instal·len el xip, donen d’alta els animals en el registre, per la qual cosa les xifres, encara que són les més fiables i pròximes a la realitat, no són exactes perquè hi ha qui pot tindre el seu gos sense aquest xip (cosa que implica una sanció de fins 2.400 euros) i hi ha qui no el dona de baixa quan mor.

Sobre aquest tema, la presidenta del Consell Valencià de Col·legis Veterinaris i del Col·legi de Veterinaris de València, Inmaculada Ibor, ha comentat que "les modes moltes vegades influeixen i és veritat que uns perfils determinats de propietaris ara es decanten més per aquest tipus de gossos".

Ibor ha explicat que quan es vol tindre una mascota, en aquest cas un gos, "és important consultar els professionals quin tipus d’animal convé tindre en funció de qüestions com l’entorn que pugues proporcionar-li i el temps que pugues dedicar-li".

Sobre la seua catalogació com a potencialment perillosos, ha explicat que s’atorga a unes races determinades que, per les característiques físiques, pel tipus de mandíbula o pel perímetre toràcic poden causar més mal en cas d’un eventual atac.

No obstant això, ha assegurat que "la cosa fonamental és l’educació del propietari i la que aquest atorga a l’animal, ja que, si un gos està ben cuidat i ben educat, no té per què ser perillós".

En termes semblants s’han pronunciat des de la protectora Modeprán, entitat que ha qüestionat l’arbitrarietat a l’hora de catalogar unes races determinades com a perilloses: "A escala estatal hi ha huit races d’aquest tipus, però després cada comunitat n’ha afegit unes altres i a la Comunitat Valenciana, per exemple, n’hi ha 14 amb situacions tan surrealistes com que ací un bull terrier està considerat perillós, però a Múrcia no", han explicat.

Des de l’organització han lamentat que aquesta catalogació estigmatitza unes races determinades, la qual cosa provoca molts abandons i que la gent no vulga adoptar-los.

De fet, actualment tenen mig centenar de gossos potencialment perillosos, dels quals "alguns que arriben en mal estat perquè s’han utilitzat per a baralles cal reeducar-los, però altres són tan tranquils i afectuosos com qualsevol altre".

La protectora ha insistit que "l’actitud d’un gos depén de l’educació que se li done" i han demanat més contundència policial “contra les granges clandestines i contra les baralles il·legals, de les quals reiteradament se’n denuncien en zones com la carrera de Malilla, Natzaret, el Cabanyal o la Plata".

Modeprán ha informat que, per a tindre un gos potencialment perillós, cal tindre una assegurança de responsabilitat civil obligatòria a partir de 120.000 euros, un certificat que acredite que no es tenen antecedents penals i un test psicotècnic. Amb tota aqueixa documentació, s’ha de demanar una llicència a l’Ajuntament, que és la que corrobora la legalitat de l’animal.

D’altra banda, fonts de la Policia Local de València han informat que en el que va d’any els agents han imposat 626 denuncies a amos de gossos perillosos per portar los sense lligar, sense boç o sense llicència, cosa que suposa una infracció greu que pot arribar a 2.400 euros de multa.

Pel que fa a l’estat de Sandra Gómez, fonts del PSPV han comentat que la portaveu socialista ja està a casa i que divendres passarà pel quiròfan perquè l’operen del dit menovell.