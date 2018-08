El nou moviment monàrquic falla en l’estrena valenciana

Era la I Concentració Nacional de Monàrquics d’Espanya; el punt de trobada, la localitat alacantina d’Asp i el motiu, el VI centenari de l’aparició de la Mare de Déu de les Neus, patrona del municipi, actualment immersos en la celebració de les seues festes. S’esperava la presència de 300 o 400 membres o simpatitzants de la Unió Nacional Monàrquica d’Espanya (UNME), una organització constituïda al novembre del 2016 a Tarragona amb el propòsit que la “monarquia d’aquest país siga respectada, admirada i estimada pel poble espanyol”, avançava llavors el seu president fundador, Joaquín Corominas, present en aquest acte. Al final hi van acudir unes 30 persones.

L’expectació era alta des que la UNME va anunciar al maig que havia seleccionat Asp “entre diverses poblacions d’Espanya” per a la seua trobada anual. En aquest comunicat es va agrair “especialment la bona col·laboració i disposició de l’Ajuntament d’Asp”, governat per Esquerra Unida i PSPV-PSOE. En els últims dies, dues formacions més, Asp en Comú i Podem, s’havien mostrat contràries a l’acte.

La primera ha criticat que s’haja permés la celebració “coincidint amb les festes patronals”. “Intenten mesclar la religió amb la política, per la defensa que fan de la monarquia, una cosa que no hauria de ser”, explica Sergio Sánchez, secretari d’Organització d’Asp en Comú, formació autoanomenada republicana i laica.

De la seua banda, el partit morat també va argumentar que “no és el moment i el lloc més adequat”. “Aquest acte pot constituir un precedent poc desitjable i és que qualsevol organització cope la ja saturada plaça al seu capritx”, deia la nota de premsa. En aquest sentit, la Unió Monàrquica finalment no va fer la cercavila que tenia prevista en el programa d’activitats.

La resposta del consistori ha sigut que no podien actuar d’una altra manera. “Com a associació legalment constituïda, van demanar una sala que, per descomptat, se’ls va deixar”, esgrimeix José Vicente Pérez, tinent alcalde i regidor de Personal i Contractació per Esquerra Unida.

Pérez reconeix que hi ha hagut una certa confusió amb el paper fet per l’Ajuntament en la trobada de la UNME, sobretot arran d’un cartell en què l’Administració local apareixia com a “col·laborador”. “Els vam demanar que llevaren el logo del cartell, perquè no col·laborem amb ells de cap manera”, defensa el regidor, que també es defineix com a republicà.

Amb tot aquest rerefons, dissabte també es van reunir a Asp col·lectius republicans que buscaven mostrar rebuig a la Unió Monàrquica, però que, davant la poca presència d’aquests, van decidir mantindre’s en un segon pla. Entre ells hi havia membres de la Coordinadora del País Valencià per la República, procedents de València, integrants de República en Marxa d’Elx i altres grups de la localitat del Vinalopó Mitjà.

Què és la UNME?

La Unió Monàrquica Espanyola és una associació que es va constituir al cap de dos anys de l’abdicació del rei Joan Carles I i poc abans que Urdangarín fora condemnat pel cas Nóos. Té més pes a Catalunya, regió que manté el pols a Espanya per a independitzar-se.

Per això no estranya que en la seua presentació es definira com a “defensora de la Constitució Espanyola i de la Monarquia Parlamentària”, i que ha sigut “fundada amb motiu d’unificar tots els ciutadans monàrquics d’Espanya en defensa de la institució monàrquica. Entre els seus objectius està “fomentar la història de la monarquia del Regne d’Espanya així com l’actual”, seguint el “llegat” i la seua tradició de diverses personalitats monàrquiques com ara Alfonso Sala, comte d’Egara (Terrassa, Barcelona) fundador el 1914 de la Unió Monàrquica Nacional, Ramón Forcadell Prats (Ulldecona, Tarragona) fundador i president de la Germanor Nacional del Maestrat el 1961, a més de Joan de Borbó, comte de Barcelona”.

Veto al cantant Francisco

Podem també ha sol·licitat a la regidora de Festes “la cancel·lació” de l’actuació del cantant Francisco el 18 d’agost a Asp. “Els motius són clars, les seues declaracions amb una gran falta de respecte i injúries cap a una de les primeres autoritats de la Comunitat Valenciana (Mónica Oltra), declaracions que freguen el delicte”, asseguren. En concret, l’artista va anomenar Oltra “descerebrada” i “inculta”, entre altres improperis.