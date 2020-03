Les oficines d'ocupació renoven l'atur automàticament sense haver d'acudir i permeten apuntar-se per telèfon

El servei valencià d'ocupació Labora i el Servei Estatal d'Ocupació (SEPE) estan a punt de llançar una bateria de mesures conjuntes per a evitar que els aturats hagen d'acudir a les oficines i així evitar contactes per a combatre el coronavirus. Segons expliquen fonts de Labora les prestaciones per desocupació actives "es renovaran automàticament sense haver d'acudir a les oficines". A més, els nous aturats podran apuntar-se "per via telefònica", un tràmit que abans només es podia realitzar de manera presencial, expliquen les mateixes fonts.



Des del matí d'aquest diluns a les 7.30 hores s'estan renovant les prestacions de manera automàtica. Els aturats que s'apunten per primera vegada hauran de telefonar al 012 i demanar cita per a la seua oficina. Posteriorment els cridaran de l'oficina corresponent per a realitzar el tràmit.



El primer dia laborable després del decret d'Estat d'Alarma ha desbordat les oficines de Labora en la Comunitat Valenciana. S'han omplit de persones que no saben com podran continuar mantenint la prestació i els telèfons a atenció no han parat de sonar. Per a tranquil·litzar aquests ciutadans s'han pres aquestes mesures perquè no hagen d'acudir als centres de desocupació i així també evitar la possible propagació del virus entre els funcionaris.

En un comunicat posterior, Labora i el SEPE han anunciat que la xarxa d'oficines d'ocupació romandrà tancada des d'aquest dilluns per a l'atenció presencial al públic, "mantenint el seu funcionament intern per a garantir la inscripció i renovació de la demanda d'ocupació i la tramitació de les prestacions per desocupació".



"Amb aquesta mesura, de caràcter extraordinari, es pretén atendre les recomanacions de les autoritats sanitàries per motius de salut pública, evitant els desplaçaments de la ciutadania i el contacte presencial", han explicat.



En la mateixa nota s'especifica que s'ha acordat la simplificació dels procediments administratius i el reforçament de l'atenció telefònica i telemàtica a les persones usuàries, per a la qual cosa s'han habilitat les corresponents línies de contacte en cada oficina d'ocupació.