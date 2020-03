25 noves morts de pacients valencians amb coronavirus situa el nombre de defuncions en 94, 30 d'elles en residències

En les últimes 24 hores s'han registrat 25 noves defuncions de pacients amb coronavirus en la Comunitat Valenciana, la qual cosa deixa el nombre total de víctimes mortals de la pandèmia en 94 (30 d'elles, usuaris de residències de majors). A més s'han comptabilitzat 297 nous positius per COVID-19, elevant el número global de contagiats fins als 1.901 (211 de corresponen a Castelló, 603 a Alacant i 1.084 a València, més tres casos no assignats). Del total d'infectats, 378 són professionals sanitaris.

Així ho ha indicat aquest dilluns la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, en la seua compareixença diària per a informar de la situació del coronavirus en la Comunitat Valenciana. Dels 297 nous contagis registrats en les últimes hores, 57 s'han detectat a la província de Castelló, 66 a Alacant i 174 a València.

D'aqueix total de positius hi ha 702 persones ingressades: 80 a Castelló (12 en l'UCI), 246 a Alacant (42 en l'UCI) i 376 a València (84 en l'UCI). S'han donat 36 altes, s'han realitzat 7.293 proves negatives i el telèfon d'atenció 900 300 555 ha rebut fins hui 37.200 cridades. La consellera ha confirmat que s'han derivat pacients de coronavirus a hospitals privats, "seguint criteris clínics".

Barceló també ha informat del rang d'edats dels positius: el 8% se situa entre els 10 i els 30 anys, el 45% entre els 30 i els 60 anys, el 33% entre 60 i 80 anys i el 14% tenen més de 80 anys.

Quant a les residències, amb dades actualitzades fins al diumenge, hi ha 24 centres que han registrat algun positiu, s'han comptabilitzat 103 residents contagiats, 53 treballadors han donat positiu i 196 professionals es troben en quarantena. Les residències que han registrat defuncions són Alcoi (21), Torrent (6), Vila Joiosa (2) i Morella (1).

Material del Govern i adquirit en Xina

La consellera ha confirmat que en l'última hora del diumenge es va rebre el material repartit pel Govern: 128.000 màscares, 250.000 guants i productes sanitaris, com a solució hidro-alcohòlica, "que era el que més necessitàvem".

A aquest equipament se li sumarà en uns dies el que arribarà en els dos avions noliejats des de la Xina per la Generalitat Valenciana, i en el qual s'han invertit 11 milions d'euros: "L'operació ha sigut possible gràcies a un important empresari xinés amb un fort arrelament en la Comunitat Valenciana". El material adquirit pel Govern valencià és equips EPI (bates, ulleres...); respiradors, màscares de quatre tipus diferents, llits hospitalaris...

La Conselleria de Sanitat s'ha encarregat de gestionar i coordinar la compra, així com de repartir el material (adquirit i donat per empreses, universitats, institucions...) entre els diferents centres hospitalaris i soci-sanitaris depenent de les necessitats de cadascun.

Barceló ha volgut agrair el seu treball al personal sanitari -s'han apuntat fins a aquest dilluns 1.640 sanitaris (mèdics i infermeres) a la borsa de treball oberta per la Generalitat- i als empresaris hotelers que han oferit les seues instal·lacions perquè siguen hospitalitzades, encara que ha puntualitzat que encara no hi ha "pressió assistencial" en la Comunitat Valenciana.