L'alcalde de Paterna segueix cobrant indemnització per assistència als plens malgrat renunciar al seu sou

L'alcalde de Paterna compatibilitza el seu sou en FGV amb les retribucions de l'ajuntament. El socialista Juan Antonio Sagredo va retornar a l'empresa pública del metro, on havia treballat durant quasi dues dècades, l'abril passat, renunciant a l'exclusivitat al capdavant del consistori. Des de l'alcaldia es va mantenir quan es va realitzar l'anunci que no cobraria salari del consistori, però no es va fer esment als complements per assistència als plens.

Dirigint el municipi, l'alcalde percebia prop de 53.000 euros anuals, segons la pròpia web municipal. Al mes de tornar a l'empresa que gestiona Metrovalencia, Sagredo va ascendir de categoria professional, amb un corresponent augment de salari que no ha volgut quantificar. Segons consta en la relació de llocs de treball de l'empresa pública, amb la seua formació hauria de rebre entre 30.000 i 57.000 euros anuals. L'ascens de categoria va ser signat per Francisco José García Martínez, exdirector de recursos humans de Gestió i Serveis de Paterna S.L.O (Gespa), ara cap de l'àrea de gestió de personal de FGV.

Segons un acord del ple municipal de juny del 2015, signat a un mes de guanyar les eleccions, un alcalde sense dedicació exclusiva percep una sèrie de dietes per assistència a comissions, a les juntes de Govern i per presidir els plens municipals. En concret, segons l'acta, 259,63 euros per junta i 649,09 per ple. Al mes, se celebren aproximadament quatre juntes de govern i un ple, que llancen una suma de més entre 1.600 euros mensuals.

L'Ajuntament de Paterna no compta amb un portal de transparència operatiu i la seua responsable de comunicació no ha volgut oferir dades sobre el salari de l'alcalde ni la seua declaració de la renda.