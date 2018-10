Un acusat pel saqueig d’RTVV en la visita del papa i un condemnat pel cas Blasco treballen per borsa en À Punt

La presumpció d’innocència i la reinserció social després de complir una condemna són dos puntals fonamentals de l’estat de dret. Per això, dues persones implicades directament en casos de corrupció i frau a l’Administració pública valenciana han pogut entrar en À Punt mitjançant les qüestionades borses provisionals. En un cas, fins i tot havent sigut acusat a deu anys de presó per un escàndol en l’antiga RTVV.

En l’últim any i mig ha pogut accedir a À Punt el que va ser cap de Compres de l’extinta RTVV, Benjamín Íñiguez, per a qui el fiscal demana 10 anys de presó i 28 d’inhabilitació per a faena i càrrec públic per presumptes delictes d’associació il·lícita, delicte continuat de prevaricació, malversació continuada de cabals públics i delicte de frau a les administracions públiques. Íñiguez treballa com a tècnic de gestió econòmica de l’actual corporació de mitjans gràcies a ser dels més puntuats en les borses provisionals de la corporació de mitjans que estan recorregudes davant la justícia per la Unió de Periodistes Valencians.

Íñiguez és una de les persones que està darrere de les contractacions irregulars que l’antiga Canal 9 va fer amb la trama Gürtel per a la retransmissió de la visita del papa Benet XVI. La seua dona també està vinculada a la nova administració, en aquest cas és responsable del Servei d’Inclusió Social, Desenvolupament Comunitari i Voluntariat de la Conselleria de Polítiques Inclusives. De moment, i fins que no hi haja sentència ferma, aquest exdirectiu de l’extinta RTVV podrà continuar treballant legalment en la nova À Punt gràcies a la seua experiència anterior.

Un altre treballador d’À Punt que hi ha accedit a través de la borsa provisional és Francesc Xavier Llopis. Llopis va ser condemnat a dos anys de presó i va eixir del centre penitenciari de Picassent després de complir condemna i amb informe favorable del fiscal el 24 de juny de 2017. Des de fa uns quants mesos treballa com a lingüista en la Corporació Pública de Mitjans de Comunicació després d’haver obtingut les millors puntuacions en la borsa de mèrits, en la qual l’experiència en l’extinta RTVV és fonamental.

Llopis va ser condemnat en un primer moment a tres anys de presó, encara que el Tribunal Suprem li va rebaixar la pena a dos anys per falsedat documental. Llopis va col·laborar amb el conseller Rafael Blasco en el projecte de desviament de fons de pous per a Nicaragua a pisos a València, jutjat en la primera peça del cas Blasco. Llopis va ser durant els seus anys en Cooperació la mà dreta de l’exconseller ara empresonat. Durant la instrucció i el procés judicial no va col·laborar gaire en l’esclariment d’un frau a les arques públics d’1,7 milions.

Els dos empleats poden exercir legalment les seues tasques en À Punt, per tal com en un cas no hi ha sentència ferma –no hi ha hagut judici encara– i en l’altre ja ha complit la condemna.