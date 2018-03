Un terç dels pensionistes valencians es troba per sota del llindar de la pobresa segons els seus ingressos

Centenars de milers de persones es manifestaven dissabte passat en les principals ciutats espanyoles per a exigir al Govern unes pensions dignes. Unes 3.500 persones eixien al carrer a Alacant i al voltant de 10.000 ho feien a Castelló, mentre que a València la convocatòria està prevista per a dijous que ve 22 de març, a les 11 hores des de la Plaça de l'Ajuntament, per a evitar que la manifestació, convocada en tota Espanya per a dissabte passat, coincidira amb un dels principals actes de les Falles, l'ofrena a la mare de déu en la qual milers de fallers abarroten el centre de la capital valenciana.

Aquestes reivindicacions s'emmarquen en un context en el qual el 34,3 per cent dels pensionistes valencians (356.257 persones) percep una prestació per sota del llindar de la pobresa, menys de 8.000 euros a l'any, la qual cosa situa a la Comunitat Valenciana en tercera posició en l'àmbit estatal en termes absoluts, només per sota d'Andalusia i Catalunya.

Aquestes xifres són encara pitjors en el cas de les dones, que dupliquen aquesta taxa, amb un 61%, amb una bretxa salarial que se situa en el 46,7%. Les dones majors de 65 anys cobren una pensió quasi un 49% inferior a la dels homes d'aqueixa mateixa franja d'edat.

Així, es desprèn d'un informe dels Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) a partir de dades de la 'Estadística de mercat de treball i pensions en les fonts tributàries de 2016' que elabora l'Agència Tributària. L'estudi situa la xifra total a nivell estatal en 3,1 milions de pensionistes en aquesta situació, la qual cosa equival a un percentatge del 34,1% del total, i evidencia la "urgent" necessitat d'incrementar les pensions mínimes.