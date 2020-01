El penúltim judici pel saqueig de la depuradora de València: el 18 de febrer arranca el procés per delicte fiscal amb 4 acusats i 30 testimonis

El cas Emarsa, on s’ha investigat el saqueig de 23 milions d’euros de la depuradora de Pinedo i les seues derivades, va entrar en el jutjat a l’octubre del 2010. Més de 9 anys després, encara queden dues peces separades per jutjar i conéixer la decisió del Tribunal Suprem sobre la sentència de la causa principal. El pròxim 18 de febrer arrancarà la vista oral del que serà el penúltim procés del macrocàs de corrupció, en què s’investiga un delicte fiscal d’1,4 milions d’euros. L’últim és el que ha de jutjar José Luis Sena, un dels empresaris cervell del saqueig, que continua pendent.

S’asseuran en el banc dels acusats en aquesta penúltima causa l’Entitat Pública de Serveis Hidràulics (Emshi), com a propietària de la ja extinta empresa pública Emarsa, i quatre dels principals acusats en el procés. Enrique Crespo, com a expresident d’Emarsa i de l’Emshi; Esteban Cuesta com a exgerent d’Emarsa; Enrique Arnal, com a exdirector financer d’Emarsa i Jorge Ignacio Roca, el proveïdor de la depuradora que va ajudar a desviar al voltant de 13 milions d’euros.

La Fiscalia demana penes per als acusats de 14 anys de presó per quatre delictes contra la Hisenda Pública, un per cada any (entre el 2006 i el 2008) en què s’hauria produït l’impagament d’impostos. En un primer moment el Jutjat d’Instrucció número 15 de València va arxivar la causa, però la va reobrir quan Jorge Roca va ser detingut a Moldàvia. L’Agència Tributària no acusa en aquest procés.

El dia 18 de febrer declararan els acusats, mentre que els dies 20 i 21 de febrer desfilaran fins a 30 testimonis. Entre ells els que van ser membres del consell d’administració de l’Emshi durant els anys en què s’haurien produït els presumptes delictes. Hi estan citats Ramón Marí, denunciant del cas i alcalde socialista d’Albal; la líder del PP a València, María José Català; l’exconsellera i exregidora del PP de València Maria Àngels Ramón Llin o l’exalcalde del PP a Mislata, Manuel Corredera.

També han sigut citats tècnics i directius d’Emarsa, entre ells Ignacio Martínez Maiques i Santos Peral, que van ser càrrecs del PP de Rita Barberá condemnats per haver desviat diners de la caixa fixa de la depuradora de Pinedo.

El dia 25 serà el torn per als perits i el 27 per a les conclusions i l’avaluació d’informes.

Segons la Fiscalia, els acusats es van concertar amb empreses i persones per a l’emissió de factures a Emarsa simulant la prestació de serveis o el lliurament de béns que realment no es prestaven prestats o es feien per un preu inferior al facturat.

Entre els proveïdors que van facturar a Emarsa, n’hi hagué no van ingressar les quotes d’IVA que van repercutir en les factures emeses a Emarsa, va ser el cas de les empreses gestionades per Jorge Ignacio Roca: Erwinin, Zonday Investments i Printergreen.