La propietària del gos tirotejat per la Policia Local de Castelló denunciarà l’agent que va disparar per maltractament animal

La propietària del gos Marley, abatut a tirs per un agent de la Policia Local de Castelló el 30 de maig passat, denunciarà l’agent que va efectuar els trets per maltractament animal, segons han confirmat fonts jurídiques a aquest diari. La família propietària del ca ha recorregut a advocats vinculats a la defensa dels animals per denunciar el cas de la mort de la seua mascota, un mestís de bòxer i labrador de 58 quilos i 10 anys. L’article 337 del Codi Penal castiga amb penes entre tres mesos i un any de presó el maltractament animal injustificat.

“És una actitud absolutament desproporcionada, traure l’arma i posar-se a pegar tirs és l’últim que s’ha de fer”, afirma una de les lletrades que assessora la família. “En el cas hipotètic que [l’agent] s’haguera sentit amenaçat, hi ha altres solucions”, afig.

El 6 de juny passat, uns dies després de la mort del gos, el mateix agent que va disparar a Marley va detindre el fill de la propietària en una actuació policial a la platja de Castelló gravada per uns quants banyistes. La Policia Local afirma que una de les seues patrulles va acudir a un establiment hostaler per un pretés excés d’aforament i es va trobar al fill de la propietària del gos. El jove, segons fonts policials, va amenaçar a l’agent quan el va de reconéixer. El seu advocat nega les acusacions, tal com va informar aquest diari.

El fill de la propietària de Marley va ser detingut per desobediència i resistència a l’autoritat. La família del jove prepara una denúncia per abús d’autoritat i el seu advocat, a més, sol·licitarà l’obertura d’un expedient informatiu o disciplinari contra l’agent, encara que un portaveu de la Policia Local de Castelló aclareix que, com que l’assumpte està judicialitzant-se, l’expedient s’hauria d’obrir obligatòriament si hi haguera una condemna després d’un judici.

L’ordenança municipal que regula la tinença d’animals a Castelló cataloga en l’article 45 una sèrie de races canines com a gossos potencialment perillosos, però també inclou els cans que tinguen unes característiques concretes (com la “musculatura forta” o el “perímetre toràcic”, entre moltes altres). També inclou els gossos que “manifesten un caràcter marcadament agressiu o que hagen agredit persones o animals i l’agressió dels quals ha sigut notificada o pot ser demostrada”.

La Policia Local de Castelló assegura que, per la “morfologia” del ca tirotejat, l’agent “no tenia un altre recurs en la seua defensa personal que usar la seua arma de foc”. La propietària, Noelia Ferrer, defensa que el seu gos “no ha tingut mai cap problema de comportament”.