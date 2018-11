La Comunitat Valenciana s'ofereix a acollir els 12 migrants rescatats per un pesquer de Santa Pola en el Mediterrani

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i consellera d'Igualtat i polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha demanat al Govern d'Espanya que autoritze que el pesquer 'La nostra Mare Loreto' de Santa Pola (Alacant) torne a un port de la Comunitat Valenciana amb els 12 migrants que va rescatar en aigües de Líbia.

El vaixell manté a bord 12 persones, de diverses nacionalitats, que va rescatar del mar quan viatjaven en una pastera dijous passat a 80 milles al nord de Líbia, en la zona del Canal de Sicília. La pastera va demanar "empara" al vaixell alacantí en veure's "assetjada" per un patruller de Líbia que la va perseguir i va aconseguir emportar-se a alguns dels seus ocupants. La resta va saltar a l'aigua i va tractar de pujar al pesquer. Tant la tripulació com l'armador han demanat que les autoritats donen una ràpida solució.

Com ja va fer amb l'Aquarius', la Comunitat Valenciana "torna a oferir-se com a terra d'acolliment demostrant que aquesta és una terra que no deixa ningú a la deriva", ha manifestat Oltra. Per això, la dirigent autonòmica ha expressat la seua confiança en què el Govern d'Espanya "estiga a l'altura d'un poble que no abandona a ningú i que autoritze al pesquer de Santa Pola a tornar a costes valencianes amb aquestes 12 persones".

Es tracta de recuperar uns valors de "solidaritat que la Unió Europea sempre ha representat", ha agregat.

En la mateixa línia, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha fet públic un missatge en xarxes socials en el qual es fa ressò de la petició d'Oltra i informa que la capital valenciana "s'ofereix formalment per a acollir a les 12 persones rescatades pel vaixell pesquer de Santa Pola".

"El nostre deure ètic i humà amb les persones que arrisquen les seues vides fugint del terror, la guerra o la misèria no va acabar amb l'Aquarius, com apunta Mónica Oltra", recalca el primer edil.