Pintades de Ciutadans a Castelló un mes després que denunciara a l'Ajuntament la impunitat de pintures “sectàries i partidistes”

Compromís ha denunciat l'aparició de diverses pintades i cartelleria de Ciutadans en la capital de la Plana. A través d'una sèrie d'imatges, el portaveu municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha assegurat: "Aquesta utilització del mobiliari i els espais públics no és ni acceptable ni legal fora del període electoral". La propaganda de Ciutadans, segons ha explicat Compromís en un comunicat, ha aparegut durant els últims dies en l'avinguda d'Almassora, el carrer d'Herrero i la voltants del centre comercial La Salera.

Per aquest motiu, ha exigit a Cs la "immediata retirada d'aquesta propaganda irregular" i ha demanat a la resta de partits el "suport unànime" a la petició de Compromís, "donat que l'actitud de Ciutadans ha sigut poc responsable i molt oportunista amb l'amenaça d'una nova convocatòria electoral trucant a la porta".



El mes de juliol passat la formació taronja exigia la neteja de diverses pintures atribuïdes a les Brigades Antifeixistes de Castelló (BAF) i reclamava la seua immediata retirada davant el que considerava “contingut sectari i partidista”. El portaveu de Ciutadans manifestava llavors que no permetrien que les parets de Castelló es convertiren “en murals d'adoctrinament públic” i exigia al govern que “vetlara” per protegir d'aquesta amenaça tots els castellonencs.

Així mateix, el portaveu de Compromís ha demanat al partit de Rivera "que deixe d'embrutar la ciutat com està fent". La coalició ha assegurat que s'han detectat "desenes d'utilitzacions fraudulentes de la via pública com a espai publicitari", un ús que la llei "només permet en períodes oficials de campanya electoral i el termini de la qual s'obri el mateix dia per a totes les forces candidates". A més, ha explicat que els espais "han de ser consensuats per tots els partits" i s'assignen "en funció dels suports rebuts en les urnes".