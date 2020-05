Així és la nova plaça de l'Ajuntament de València: el cor de la ciutat convertit en un espai per a vianants

L'urbanisme tàctic ha canviat els esquemes del cor de la ciutat de València. A l'espera d'una reurbanització definitiva, la conversió en zona de vianants blana de la plaça de l'Ajuntament ja és una realitat i suposa un gran canvi de la seua configuració sobretot en allò que fa referència a la mobilitat.

L'actuació que va arrancar fa una setmana suposa l'ampliació en 12.000 metres quadrats de l'espai per a vianants, per la qual cosa en total hi haurà 21.000 metres quadrats per als vianants, quasi el doble. Les terrasses dels bars es baixaran a la calçada quan les condicions sanitàries permeten la seua instal·lació, quedant les voreres lliures per al pas dels vianants.

Carril reservat per al pas dels autobusos llançadera. Jesús Císcar

El projecte ha requerit una inversió de 300.000 euros en reasfaltat i mobiliari urbà, entre els quals destaquen bancs i 200 jardineres per a delimitar les noves zones per als vianants.

Després de l'actuació, la plaça de l'Ajuntament queda amb un sol vial que discorre per la zona que dóna a l'Ateneu i a Correus, on s'habilita un carril en direcció a Marqués de Sotelo per a donar continuïtat als autobusos llançadores de la nova línia C1 de l'EMT, que són híbrids.

Una vista de la plaça. Jesús Císcar

D'aquesta manera, el tram del carrer de Sant Vicent entre Reina i plaça de l'Ajuntament queda en exclusiva per a la línia C1 i per a taxis, eliminant-se el gir cap a l'avinguda de Maria Cristina.

La conversió en zona de vianants del considerat com a punt neuràlgic de la ciutat implica també la de la veïna plaça de la Reina, que es reurbanitzarà en els pròxims mesos, i la prioritat per a busos al carrer de Colón, la més comercial de la ciutat, la qual queda amb dos carrils per a transport públic i un per a privat, ja que gran part de les línies que passaven per per les places de la Reina i de l'Ajuntament, concebudes fins ara com a grans rotondes plagades de parades d'EMT, es redirigeixen per aquesta via.

Els vianants observen els canvis en la plaça de l'Ajuntament de València.

Així, tot el trànsit queda desviat des del carrer de la Pau cap a Poeta Querol, excepte taxis i la línia C1, que compta amb una freqüència d'entre 4 i 5 minuts i connecta els bescanviadors de la plaça de la Porta de la Mar i del carrer de Xátiva, a l'altura de l'Institut Lluís Vives.

Paral·lelament es redacta el projecte definitiu de reurbanització que ha comptat amb les aportacions dels col·lectius socials, després d'un ambiciós procés de participació ciutadana.