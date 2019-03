Ple del Govern valencià sense conselleres per la vaga feminista del 8M

El Govern de la Generalitat Valenciana ha celebrat avui la seua sessió plenària dels divendres sense la presència de les conselleres, que s'han sumat a la vaga del Dia Internacional de la Dona, i ha tramitat diversos decrets i convenis. Les conselleres han utilitzat la seua absència com a "factor de visibilització" d'una mobilització "tan important per a construir un món igualitari i més decent".

L'Executiu autonòmic ha cridat a la vaga, que se sustenta en dades objectives, com els "factors de discriminació que hi ha cap a les dones, tant en el món laboral amb aqueixa bretxa que continua estant al voltant del 25% que les dones cobren menys que els homes, com també en tota la part de les violències, de les agressions a les dones".

La relació d'assumptes aprovats facilitada pel Govern valencià als mitjans de comunicació, ja que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, va anunciar que aquest divendres no oferiria la seua habitual roda de premsa i que cap membre de l'executiu la substituiria, inclou catorze acords.