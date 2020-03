La Policia comença a alliberar interns del CIE de València davant la impossibilitat de deportar-los

La Policia Nacional està alliberant a poc a poc els interns del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Sapadors, a València, als quals no se'ls pot deportar per la restricció de vols provinents des d'Espanya i el tancament de les fronteres.



Aquest dilluns van ser alliberats els primers vuit interns i el matí d'aquest dimarts ha sigut alliberat un ciutadà marroquí amb residència a la ciutat. La setmana passada ja es va paralitzar l'expulsió d'un ciutadà colombià perquè el seu país va prohibir l'entrada de l'intern.



Previsiblement, totes les instal·lacions del CIE quedaran buides a l'espera que s'estudie cas per cas si l'intern té la possibilitat de confinar-se en un habitatge. En condicions normals, si la deportació no és possible, la Policia esgota el termini màxim d'internament i allibera a l'immigrant.

A més, el recinte no sembla comptar amb les condicions suficients per a albergar els 48 immigrants que queden en plena expansió del virus Covid-19. De fet, aquest passat divendres, el jutge de control del CIE de Sapadors va emetre una resolució en què sol·licitava mesures de prevenció i que només hi haja tres interns per cel·la, tal com va informar aquest diari.



"Sabem que s'està prioritzant aquells països que ja s'ha constatat que no es podrà deportar", assegura un portaveu de la campanya CIE No que manté contacte amb diversos interns de Sapadors. "El que estan fent és prioritzar la posada en llibertat dels qui ja residien ací o tenen algú que els puga acollir", afeigeix.



Els interns viuen amb "neguit, desesperació i angoixa" la pandèmia. Els immigrants es troben en un "espai xicotet, de fàcil contagi i amb poca ventilació", afeigeix el portaveu de CIE No. A més, la restricció de les visites de l'exterior tant de familiars com d'advocats i membres de les ONG els "angoixa molt a ells i a les seues famílies".



El jutge va demanar a la Policia que l'informara sobre "si hi ha material suficient per a tots els interns i personal del CIE", incloent màscares, guants i gel desinfectant. En Sapadors hi ha dos metges que s'alternen l'assistència i els diumenges un infermer.