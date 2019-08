La Policia Local de València posarà el focus en els patinets elèctrics amb l'aplicació de l'ordenança de mobilitat

València compta ja amb una nova ordenança (text íntegre al final de la informació) que regula tot allò relacionat amb la mobilitat de la ciutat, tant els mitjans de transport tradicionals com les últimes modalitats, substituint així la de l'any 2010.

El text definitiu es va aprovar el mes d'abril passat i des d'aleshores la Policia Local ha dut a terme una campanya informativa amb els aspectes més nous de la legislació mitjançant el repartiment de fullets informatius a peu de carrer, especialment, als usuaris de patinets elèctrics, una nova modalitat de transport que ha irromput amb força en els últims dos anys i que fins ara no estava regulada.

Precisament, aquest serà el principal focus d'atenció dels agents una vegada comence a aplicar-se l'ordenança de forma efectiva amb sancions: "Les actuacions aniran més encaminades a l'educació que a la sanció, signaríem no posar ni una sola multa i que no hi haguera ni un sol accident, aqueix és l'objectiu final", ha explicat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano.

Segons l'edil, "tot allò relacionat amb els patinets és nou i per tant el compliment de la normativa relacionada amb els vehicles de mobilitat personal (VMP) és una de les qüestions que més en compte es tindran".

Cano ha comentat que "encara no hi ha una data concreta per a començar a aplicar l'ordenança, però serà al setembre i s'avisarà amb temps perquè ací no es tracta de recaptar, sinó d'aconseguir una conducció calmada de tots els mitjans de transport".

La nova ordenança distingeix entre VMP de tipus A i de tipus B en funció de la seua potència i tipologia. En cap dels casos poden circular per les voreres, com tampoc les bicicletes.

En el cas dels patinets, els de tipus A (els més lleugers que només aconsegueixen 20 quilòmetres per hora) podran circular per zones per als vianants a una velocitat màxima de 10 quilòmetres per hora, a un màxim de 15 quilòmetres per hora en els carrils bici que estiguen sobre la vorera, i a 20 quilòmetres per carrils bici habilitats sobre la calçada, com l'anell ciclista. A més, podran circular per la calçada en àrees de prioritat residencial, en carrers 30 d'un sol carril i en ciclo-carrers.

Els patinets de tipus B (arriben als 25 quilòmetres per hora) tindran les mateixes condicions, llevat que, si escau, és obligat l'ús del casc i que en tindre una potència més gran no podran circular per zones per als vianants.

Pel que fa a les bicis, circularan preferentment pels carrils bici a un màxim de 20 km/h en els segregats en la calçada i de 15 km/h en els habilitats en les voreres. Podran circular per la calçada, sempre que no ho facen a una velocitat anormalment reduïda i per carrers per als vianants respectant la prioritat del vianant i a una velocitat màxima de 10 km/h.

Es prohibeix la seua circulació pels túnels que manquen de carril bici segregat, excepte senyalització expressa que ho autoritze. En encreuaments semaforitzats i sempre que hi haja senyalització específica, les bicicletes podran depassar el semàfor en roig, respectant la prioritat per als vianants, per a fer un gir a la dreta, o per a incorporar-se a un carril bici o carrer per als vianants.

Cano ha explicat que davant l'absència de radars homologats per la Direcció General de Trànsit (DGT) per a mesurar la velocitat dels patinets elèctrics i les bicicletas, es denunciarà "la conducció temerària" en aquells casos en què els usuaris posen en perill la integritat de la resta d'usuaris de la via pública.